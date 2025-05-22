ËÙ°æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡5·î22Æü
Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î23Æü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÅ·µ¤²¼¤êºä¡×¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï±À¤¬¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤À¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
22Æü¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Çß±«Á°Àþ¤ÏÆî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÅ·µ¤¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¤ÌÀ¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï20¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²Æì¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê12ÆüÃÙ¤¯Çß±«Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åý·×³«»Ï°ÊÍè3ÈÖÌÜ¤ËÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£21ÆüÌë¤â±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£22Æü¤ÏÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Êý¤«¤é±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ï±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬Ìá¤ë¤¿¤á¡¢21Æü¤è¤ê¹â¤¯¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤ÏºÆ¤ÓÇß±«Á°Àþ¤¬ËÌ¾å¤¹¤ë¤¿¤áÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÍËÆü¤â±«¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·îÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï24Æü°Ê¹ß¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£