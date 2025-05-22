27²ó¤ÎµÄÄ¹Áª¡Ä¼Ç¤¤·¤¿Á°µÄÄ¹¤¬ºÆÇ¤¡¡ÀéÍÕ¡¦Â¿¸ÅÄ®
µÄÄ¹¤¬·è¤Þ¤é¤º27²ó¤ÎµÄÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©Â¿¸ÅÄ®¤ÎÄ®µÄ²ñ¤Ç20Æü¡¢¼Ç¤¤·¤¿Á°µÄÄ¹¤¬ºÆÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¸ÅÄ®¤Ç¤Ï¡¢Á°µÄÄ¹¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦µÄÄ¹Áª¤¬º£·î13Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¤Ë26²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎµÄÄ¹¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿27²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁ°µÄÄ¹¤Î±ÂôÌÐ»á¡Ê72¡Ë¤¬ºÆÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î26²ó¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¤Û¤ÜËè²ó¡¢Æ±¤¸2¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬Æ±¤¸É¼¿ô¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÅöÁª¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬¤¹¤°¼Âà¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß14¿Í¤¤¤ëµÄ°÷¤ÏÄ®Ä¹ÇÉ¤ÈÈ¿Ä®Ä¹ÇÉ¤¬7¿Í¤º¤Ä¤ÇÆ±¿ô¡£µÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÎ·è¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÇÉÈ¶¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£27²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤Î9É¼¤ò½¸¤á¤¿±Âô»á¤Ï¡ÖµÄ²ñ¤¬º®Íð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ®Ì±¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤Î·üÇ°¤«¤éºÆÇ¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
³¤,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
Êè,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
¾²ÃÈË¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢