²Æì¤¬¤ä¤Ã¤ÈÇß±«Æþ¤ê¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤ËÇß±«¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Çß±«¤Ï¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¤Îµ¤¾Ý¸½¾Ý¡×
22Æü¡¢²ÆìÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤¬¤ä¤Ã¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
1976Ç¯°ÊÍè49Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÁ¤·¤µ
º£Ç¯¤Ï¶å½£ÆîÉô¤è¤ê¤â²Æì¤ÎÊý¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî¤Ë2²ó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¡£1976Ç¯°ÊÍè¡¢49Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤µ¡£½µ´ÖÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¤â²Æì¤Ï¸þ¤³¤¦1½µ´Ö¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦Í½Êó¤À¡£
¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤ËÇß±«¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£¤«¤é40¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ê³ØÈÖÁÈ¤ÇÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÃÝÆâ¶ÑÀèÀ¸¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢»ä¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤½ê¤Î»³¤¬ÆüËÜ¤ÎÅ·µ¤¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡£Åö»þ¤ÎÉ®¼Ô¤Ïµ¤¾Ý¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤¬Ìµ¤¯¡¢¾Íè¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÝÆâ¶ÑÀèÀ¸¤Î¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÉ½¸½¡×
Çß±«¤È¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î´Ø·¸À¤ò½ñ¤¤¤¿Ê¸¸¥¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤ËÇß±«¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÝÆâ¶ÑÀèÀ¸¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤Ïº£¤Ç¤â´¶Éþ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
ÏÃ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢Å·µ¤¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾å¶õ¤ÎÊÐÀ¾É÷¤¬¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤¬ËÌ¤ÈÆî¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë±Æ¶Á¤·¤ÆÇß±«Á°Àþ¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¤À¤«¤é´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤ó¤À¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥ä¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Çß±«¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÉ½¸½¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£
µ¤¾Ý±ÒÀ±¤ò¸«¤ë¤È¡¢±À¤Ë¤Ï¹ñ¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âçµ¤¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÆÃ¤ËÇß±«¤Ï¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Ë¤è¤ëÊÐÀ¾É÷ÊÑ²½¤ä¥¤¥ó¥É¥Ù¥ó¥¬¥ëÏÑ¤Ç¤Î³¤¿å¾øÈ¯¤Ê¤ÉÆüËÜ¤«¤é±ó¤¤ÃÏ°è¤Îµ¤¾Ý¤¬±ó³Ö¤Ç±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Çß±«¤ÏÃÏµåµ¬ÌÏ¤Îµ¤¾Ý¸½¾Ý¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
Çß±«¤ÎÍ½Êó¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤â¤³¤ÎÅÀ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤Î¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÅ·µ¤¤¬¡¢¤È¤Æ¤â±ó¤¤³°¹ñ¤Î¶õ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¼¹É®¡§»°°æÎÉ¹À¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óµ¤¾Ý¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë