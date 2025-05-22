Astemo¤¬½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¯¥àÂçÄíÅßÈþ¥Ï¥¦¥£¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤á¤¶¤¹Áª¼êÁü¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡22Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎAstemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î¥ª¥¯¥àÂçÄíÅßÈþ¥Ï¥¦¥£¡Ê26¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥¯¥àÂçÄí¤Ï¡¢ÇîÂ¿½÷»Ò¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Î2017Ç¯¤ËÆüÎ©Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì¡Ê¸½¡¦Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¡Ë¤ØÆþÃÄ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºßÀÒ8¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¡£SV¥êー¥°½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÁ´44»î¹ç¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹ç·×315ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¥¯¥àÂçÄí¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢8Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯³§¤µ¤Þ¤ËÊó¹ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤á¤¶¤¹Áª¼êÁü¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ê¥ô¥¡ー¥ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤ÉÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇÃç´Ö¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¿´¤«¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ø¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë±þ±ç¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ä²ñ¼Ò¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê°ñ¾ë¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¥ê¥ô¥¡ー¥ì¤Î°ì°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ê¥ô¥¡ー¥ì¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×