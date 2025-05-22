¡Ö¤¤ì¤¤¤á·¤¤À¤ÈÂÄË¤¯¤Ê¤ë¡×¿Í¤Ø¡ª¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û1Â¤ÏÍß¤·¤¤♡¡Ö³Ú¤Á¤ó¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×
¤¤ì¤¤¤á¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òÍú¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤Î¡Ö¤é¤¯¤Ã¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Êâ¤¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Æü¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍú¤¤ä¤¹¤µ¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÎ¾Êý¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö³Ú¤Á¤ó¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤ä°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤Æü¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÍê¤ì¤ë°ìÂ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¤Á¤ó¤È´¶¤âÍú¤¤ä¤¹¤µ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Òー¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¤é¤¯¤Ã¥·¥ç¥óÙû¿å¥Õ¥£¥Ã¥È¥Òー¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Òー¥ë¤ÏÈè¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È²÷Å¬¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ä½À¤é¤«¤¤¥¢¥Ã¥ÑーÁÇºà¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤½¤¦¡£¹â¤¹¤®¤Ê¤¤3cm¥Òー¥ë¤¬¾åÉÊ¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£ÂÀÌÜ¤Î¥Òー¥ë¤Ç°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Òー¥ë½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤âÍê¤ì¤ë°ìÂ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¸ú¤¤¤Æ¾åÉÊ¸«¤¨
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¤é¤¯¤Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¥ë¥È¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ù¥ë¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤á¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶â¶ñ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤ÇÂ¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌµ¤À¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç½ë¤¤µ¨Àá¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Ë¹õ¤Î±ï¼è¤ê¤ò¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢°ú¤Äù¤á´¶¤Î¤¢¤ë¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éーÅ¸³«¤âÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ãー¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤±¤ÉÍú¤¿´ÃÏ¤Ï½À¤é¤«¤½¤¦
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¤é¤¯¤Ã¥·¥ç¥ó¥Òー¥ë¥°¥ë¥«¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×\5,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¥«¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£¥·¥ãー¥×¤Ê¤Ä¤ÞÀè¤ÇÂ¸µ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÏÂ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡¢¤È¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Á¤Ê¿Í¤â¤é¤¯¤Ã¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Ê¤é°Â¿´¤«¤â¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë½À¤é¤«¤¤¤Ä¤¯¤ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆâÂ¢¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤âÍê¤ì¤½¤¦¡£¥·¥ãー¥×¤µ¤È³Ú¤Á¤ó¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤â¤Ä¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤ÊÂç¤Ö¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬¼çÌò
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¤é¤¯¤Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÜ¤ò°ú¤¯Âç¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£ÄÌ¶Ð¤ä¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ê¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤ÇÄø¤è¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¹¤®¤º¡¢ÉáÃÊ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤ËÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Natsumi.N