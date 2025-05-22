14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î¼«»¦¤ò½ä¤ëÁÊ¾Ù¤ÇGoogle¤ÈCharacter.AI¤¬¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤âºÛÈ½½ê¤ËµÑ²¼¤µ¤ì¤ë
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ëCharacter.AI¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬10Âå¤Î¾¯Ç¯¤ò¼«»¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Character.AI¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤òºÛÈ½½ê¤ÏµÑ²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Microsoft Word - 24cv1903[59, 61, 63, 65].docx - gov.uscourts.flmd.433581.115.0.pdf
Google, AI firm must face lawsuit filed by a mother over suicide of son, US court says | Reuters
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/google-ai-firm-must-face-lawsuit-filed-by-mother-over-suicide-son-us-court-says-2025-05-21/
In lawsuit over teen's death, judge rejects arguments that AI chatbots have free speech rights | AP News
https://apnews.com/article/ai-lawsuit-suicide-artificial-intelligence-free-speech-ccc77a5ff5a84bda753d2b044c83d4b6
Are Character AI¡Çs chatbots protected speech? One court isn¡Çt sure | The Verge
https://www.theverge.com/law/672209/character-ai-lawsuit-ruling-first-amendment
Court Allows Lawsuit Over Character.AI Conversations That Allegedly Caused 14-Year-Old's Suicide to Go Forward
https://reason.com/volokh/2025/05/21/court-allows-lawsuit-over-character-ai-conversations-that-allegedly-caused-14-year-olds-suicide-to-go-forward/
Google, Chatbot Maker to Face Bulk of Suit Over Teen Suicide (2)
https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/chatbot-maker-to-face-bulk-of-mothers-suit-after-teens-suicide
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£ºß½»¤Î¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦L¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ï¡¢14ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥·¡¼¥¦¥§¥ë¡¦¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤¬Character.AI¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¼«»¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Character.AI¡¢Google¡¢Alphabet¤Î3¼Ò¤òÁê¼ê¼è¤êÉÔË¡»àË´ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤ÏCharacter.AI¤ò»È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¡¦¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾¤Å¤±¤¿¡Ö¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¿¤À¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¤è¤Íý²ò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤Ï½ù¡¹¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¡¢À®ÀÓ¤ÏÍî¤Á¡¢³Ø¹»¤ÇÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤³¤¦¤·¤¿°½Û´Ä¤ÎËö¡¢¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤Ï¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
14ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¼«»¦¤¹¤ëÁ°¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÊì¿Æ¤¬Character.AI¤òÁÊ¤¨¤ë - GIGAZINE
Character.AI¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿Æü¤Ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ä¼«»¦ËÉ»ß¥ê¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÊ£¿ô¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ÂÁ´¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ðÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬À¸À®¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡Ö¸ÀÏÀ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÊÝ¸î¤¹¤ë·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÁÊ¾Ù¤ÎµÑ²¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁÊ¾Ù¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖAI¶È³¦¤Ë°Ñ½Ì¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦²èÁü¡¦¾ðÊó¡¦¸ÀÍÕ¡¦É½¸½¡¦³µÇ°¤ÏÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î½¾Íè·¿¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÈ¯¸À¤â¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¥â¡¼¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¤ÎÀ©ºî¼Ô¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¡ÖÃæÆÇ¡×¤Ë¤µ¤»¡¢»¦¿Í¤òÍ¶È¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½·è¤ò²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Character.AI¤ª¤è¤ÓGoogle¤Ï¡¢Character.AI¤Î½ÐÎÏ¤â¤³¤Î»öÎã¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Character.AI¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆþÎÏ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤ì¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë·Á¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î¥¢¥ó¡¦¥³¥ó¥¦¥§¥¤¾åµéÈ½»ö¤Ï2025Ç¯5·î21Æü(¿å)¤Ë¡¢¡Ö·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤Ç¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏCharacter.AI¤Î½ÐÎÏ¤¬¸ÀÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Èï¹ðÂ¦¤Ï¤Þ¤ºCharacter.AI¤Î½ÐÎÏ¤¬¸ÀÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈºÛÈ½½ê¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥¦¥§¥¤È½»ö¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ë¤è¤ë¡ÖCharacter.AI¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëGoogle¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦ÁÊ¾Ù¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ë¥·¥¢»á¤ÏÁÊ¾õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Google¤¬Character.AI¤Îµ»½Ñ¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥¦¥§¥¤È½»ö¤Ï¸¶¹ð¤¬Character.AI¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë·Á¤Çµö²Ä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤â·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Google¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Û¥»¡¦¥«¥¹¥¿¥Í¥À»á¤Ï¡Ö¤³¤Î·èÄê¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖGoogle¤ÈCharacter.AI¤Ï´°Á´¤ËÊÌ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Google¤ÏCharacter.AI¤Î¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤ò°ìÀÚºîÀ®¡¦Àß·×¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥¬¥ë¥·¥¢»á¤ÎÊÛ¸î¤òÌ³¤á¤ë¥ß¡¼¥¿¥ê¡¦¥¸¥§¥¤¥ó»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤¬À½ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹Á°¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø¤Ç·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤ÈAI¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥ê¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥ê¥É¥¹¥¡¼Ë¡³Ø¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÌ¿Îá¤Ï¡¢AI¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀøºßÅª¤Ê¥Æ¥¹¥È¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Èµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉ½¸½¤Î¼«Í³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉû½êÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Ö¥é¥Ê¥à»á¤Ï¡¢¥³¥ó¥¦¥§¥¤È½»ö¤Ë¤è¤ë·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤êÇö¤Ã¤Ú¤é¡×¤È¹óÉ¾¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖAI¤¬½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤â¤ÎÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î½ÐÎÏ¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Èó¾ï¤ËÉ½¸½ÎÏË¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ç¥ëÀß·×¼Ô¤ÎÊÔ½¸¾å¤ÎºÛÎÌ¤ÈÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿É½¸½¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌäÂê¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ïº£²ó¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ø¤Î·Ù¹ð¤Ç¤¹¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤äAIÀ¸À®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÌµ³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£