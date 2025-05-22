¡ÚMAJ¡ÛÇµÌÚºä46¤¬¹õ¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢º¹¤·¿§¤òÃæÅç·ò¿ÍÀä»¿¡Ö¹âµ®¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ãMUSIC AWARDS JAPAN2025¼ø¾Þ¼°¡ä¡þ22Æü¡þµþÅÔ»Ô¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ
¼ø¾Þ¼°Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡Ê26¡Ë±óÆ£¤µ¤¯¤é¡Ê23¡Ë°æ¾åÏÂ¡Ê20¡Ë¿û¸¶ºé·î¡Ê19¡ËÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¡Ê22¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
5¿Í¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£Çßß·¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ14Ç¯ÌÜ¡£¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤¬»ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ç¿§¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃæÅç·ò¿Í¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¹âµ®¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Çßß·¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥é¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬µï¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£