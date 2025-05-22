¡É¥À¥¤¥½¥ó¥Þ¥Ë¥¢¡ÉHIKAKIN¡¢ÍèÆü¤·¤¿¼ÒÄ¹¤Î¡íÆüËÜ½Å»ë¡í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡¼ÒÄ¹¤ÈÁÝ½üÂÐ·è¤â´í¤¦¤¤¾¡Íø
¡¡YouTuber¤ÎHIKAKIN¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDyson¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥À¥¤¥½¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥À¥¤¥½¥ó¤ÎÁÝ½üµ¡»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥½¥ó¥Û¡¼¥à¼ÒÄ¹¤Î¥È¥à¡¦¥à¡¼¥Ç¥£»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢ÁÝ½üÂÐ·è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¡¼¡ªDyson¤Ë¶½Ê³¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ÎHIKAKIN
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥½¥ó¤Î¾®·¿¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡Öpencilvac¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÆü¤·¤¿¥À¥¤¥½¥ó¤ÎÁÝ½üµ¡»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥½¥ó¥Û¡¼¥à¼ÒÄ¹¤Î¥È¥à¡¦¥à¡¼¥Ç¥£»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òµ¤¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¶ù¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ²È²°¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Àß·×¤òÄÉµá¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤ËHIKAKIN¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î°Õ¸«¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¥à¡¼¥Ç¥£¼ÒÄ¹¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ï½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¥À¥¤¥½¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¾ì½ê¤ò°ÜÆ°¤·¤ÆHIKAKIN¤È¥à¡¼¥Ç¥£¼ÒÄ¹¤Ç¿·À½ÉÊ¡Öpencilvac¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ÁÝ½üÂÐ·è¡£Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¼è¤ê°Ï¤àÃæ¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë±è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤Ç¼ê¤³¤º¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥à¡¼¥Ç¥£¼ÒÄ¹¤Ï¥´¡¼¥ëÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÊÉ¤ÎÁÝ½ü¤Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î´Ö¤ËHIKAKIN¤¬¥´¡¼¥ë¡£×ÖÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢HIKAKIN¤¬¡ÖÊÉ¤ÏÁ´Á³¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¥À¥¤¥½¥ó¥·¥Ë¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¡¼¡ªDyson¤Ë¶½Ê³¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ÎHIKAKIN
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥½¥ó¤Î¾®·¿¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡Öpencilvac¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÆü¤·¤¿¥À¥¤¥½¥ó¤ÎÁÝ½üµ¡»ö¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥½¥ó¥Û¡¼¥à¼ÒÄ¹¤Î¥È¥à¡¦¥à¡¼¥Ç¥£»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òµ¤¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¶ù¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ²È²°¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Àß·×¤òÄÉµá¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤ËHIKAKIN¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î°Õ¸«¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¥à¡¼¥Ç¥£¼ÒÄ¹¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ï½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¥À¥¤¥½¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¥À¥¤¥½¥ó¥·¥Ë¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£