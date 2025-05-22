「英雄伝説 空の軌跡SC」のヨシュア・ブライトも可動フィギュア「リボルテック」で商品化決定！
【リボルテック ヨシュア・ブライト 英雄伝説 空の軌跡SC Ver.】 発売日・価格：未定
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ヨシュア・ブライト 英雄伝説 空の軌跡SC Ver.」の商品化を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、ゲーム「英雄伝説 空の軌跡SC」に登場する「ヨシュア・ブライト」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「REVOLTECH（リボルテック）」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、昨日発表された「エステル」に続き、弟である「ヨシュア」も商品化されることが発表された。
【商品化決定📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) May 22, 2025
『英雄伝説 空の軌跡SC』より、ヨシュア・ブライトがリボルテックで商品化決定‼️
続報をお楽しみに❗#海洋堂 #英雄伝説 pic.twitter.com/DJYSPZbSZT
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