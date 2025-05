【第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】 配信日時:6月2日19時

BANDAI SPIRITSは、配信番組「第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」の発表内容を公開した。

今回公開された内容によると、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS(30MS)」シリーズからは、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のコラボプラモよりストレイライトの3人目を発表するほか、新たなシスター2人と新たなオプションパーツの発表を予定。

ロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS(30MM)」シリーズからは、ユニークな近接武器を携えた新機体を発表するほか、「30MM×AC6」コラボプラモからはとある脚部タイプのACが発表される模様。

その他にも「30 MINUTES FANTASY(30MF)」シリーズからは、モンスターに関するアイテムが発表予定であるほか、「30 MINUTES PREFERENCE(30MP)」シリーズからも新たな作品が発表を予定している。

【第10回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.