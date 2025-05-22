¡ÖÎëÌÚ¤½¤Î»Ò¡©¡×Ìô¶É¤Îà¥Æ¥¹¥¿¡¼²½¾ÑÉÊá¤ÎÅÉ¤ê²á¤®¤Ç´éÌÌ¿¿¤ÃÇò¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥µ¥ó¥×¥ë´é¤Ë¤Ä¤±¤ì¤ë¤Î¡Ä¡×¡ÖÉáÄÌ¼ê¤Ç»î¤¹¤è¡×
¤µ¤¹¤¬¤Ë¸ÂÅÙ¤¬¡Ä¥µ¥ó¥×¥ëÅÉ¤ê²á¤®¤Æ¿¿¤ÃÇò¡ª¡©¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJamsCollection¡Ê¥¸¥ã¥à¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾®º¡ÌÚÎ®²Ö¡Ê¤ª¤³¤Î¤®¡¦¤ë¤«¡Ë¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾®º¡ÌÚ¤Ï¼«¿È¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¡Ö¤¿¤¹¤±¤Æ»êµÞ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÜ¤Î²¼¤«¤é´éÈ¾Ê¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÌô¶É¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë²¼ÃÏ¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤À¤«¤éÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Á¤ã¤ª¤ÆÅÉ¤Ã¤¿¤é°ìÀ¸¤³¤ì°Ê¾å¹¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¤ªÅ¹½Ð¤ì¤Ê¤¤¤ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÅÉ¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¥µ¥ó¥×¥ë¤ò´é¤Ë¤Ä¤±¤ì¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ä¡£»ä¤Ï±ÒÀ¸Åª¤ËÉÔ°Â¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¼ê¤äÏÓ¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤ë¤¬¡Ä¡×¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡©¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ä¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¼Ì¿¿»£¤ëÍ¾Íµ¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®º¡ÌÚ¤Ï¼¡¤ÎÅê¹Æ¤ÇÊì¿Æ¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂª¤¨¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Þ¤Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡¼¡¤«¤é¼ê¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¼«²ü¤ò¹þ¤á¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£