▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 28本目▶2025年5月16日(金) 八戸ROXX▶書き手:渡邊一丘 (Dr)◆ ◆ ◆我々が青森にツアーで行く際、お世話になるのは八戸ROXXというステキなライブハウスです。壁にアナログのジャケが貼ってあったり、床や壁が木でできていたり、お昼や打ち上げの為に美味しい料理を作ってくれたりと、とても温かいライブハウスです。店長さんはじめ、皆さんよくしてくれる。

