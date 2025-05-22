BRAHMAN、映像集『六梵全書 Six full albums of all songs』発売を記念してライブ写真パネル展開催
BRAHMANが6月11日、ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』をリリースする。同ライブ映像作品は、BRAHMAN結成30周年のスタートとして、2024年11月4日に横浜BUNTAIにて開催したライブ＜六梵全書 Six full albums of all songs＞を完全収録したものだ。このたび、そのリリース記念ライブ写真パネル展が開催されることが発表となった。
三吉ツカサ(Showcace)による撮り下ろしライブ写真のパネル展は全国のTOWER RECORDSおよびHMVの店舗にて実施される。
さらに、パネル展実施店舗にて『六梵全書 Six full albums of all songs』Blu-ray / DVDのいずれかの購入者から、各店舗抽選で1名に、掲出のパネルより好きなパネルがプレゼントされる。参加希望者は下記注意事項を確認の上、最寄りの店舗へ。
■ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』発売記念ライブ写真パネル展示&抽選プレゼント
6月10日(火)〜6月16日(月)
※店舗によって実施期間、展示点数が前後する場合がございます。
【パネル展対象店舗】
タワーレコード 渋谷店
タワーレコード 新宿店
タワーレコード 名古屋近鉄パッセ店
タワーレコード あべのHoop店
タワーレコード 福岡パルコ店
HMV札幌ステラプレイス
HMVイトーヨーカドー宇都宮
HMVイオンモール高崎
HMV立川
HMVイオンモール太田
HMVイオンモール水戸内原
【対象商品】
BRAHMAN『六梵全書 Six full albums of all songs』
2025年6月11日(水)発売
・完全生産限定盤A(Blu-ray/2枚組) TFXQ-78283〜78284 ￥9,350(税込)
・完全生産限定盤B(DVD/3枚組)TFBQ-18305〜18307 ￥8,250 (税込)
全76曲収録・プレミアムケース仕様
【注意事項】
・店舗によりスペースの都合上展示パネルのサイズが異なります。プレゼントするパネルサイズも店舗により異なりますので、予めご了承ください。
・パネル抽選プレゼントの参加方法は店舗により異なります。詳細はご購入予定の店舗にご確認ください。
■ライブBlu-ray / DVD『六梵全書 Six full albums of all songs』
【完全生産限定盤 A(Blu-ray/2枚組)】
TFXQ-78283〜78284 9,350 円 (税込)
【完全生産限定盤 B(DVD/3枚組)】
TFBQ-18305〜18307 8.250 円 (税込)
予約リンク：https://brahman.lnk.to/rokubonzensho
▼収録曲 ※全76曲
01. 真善美 02. 雷同 03. EVERMORE FOREVER MORE 04. AFTER-SENSATION 05. 其限 06. 今夜 07. 守破離 08. 怒濤の彼方 09. 不倶戴天 10. ナミノウタゲ 11. 天馬空を行く 12. 満月の夕 13. 初期衝動 14. 賽の河原 15. 今際の際 16. 俤 17. 露命 18. 空谷の跫音 19. 遠国 20. 警醒 21. 最終章 22. Jesus Was a Cross Maker 23. 鼎の問 24. 霹靂 25. 虚空ヲ掴ム 26. The only way 27. Speculation 28. Epigram 29. Stand aloof 30. Silent day 31 . Oneness 32. Handan's pillow 33. You don't live here anymore 34. Causation 35. Fibs in the hand 36. 逆光 37. Kamuy-pirma 38. THE VOID 39. BASIS 40. SHADOW PLAY 41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS 42. SHOW 43. GOIN' DOWN 44. SEE OFF 45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING 46. BOX 47. DEEP 48. NO LIGHT THEORY 49. 時の鐘 50. FROM MY WINDOW 51. FAR FROM... 52. BED SPACE REQUIEM 53. SLIDING WINDOW 54. THAT'S ALL 55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE 56. CIRCLE BACK 57. NEW SENTIMENT 58. LOSE ALL 59. Z 60. A WHITE DEEP MORNING 61. TREES LINING A STREET 62. HIGH COMPASSION 63. LAST WAR 64. MIS 16 65. (a piece of) BLUE MOON 66. BYWAY 67. PLASTIC SMILE 68. PLACEBO 69. ANSWER FOR... 70. ARRIVAL TIME 71. FOR ONE'S LIFE 72. TONGFARR 73. FLYING SAUCER 74. BEYOND THE MOUNTAIN 75. ARTMAN
76. 順風満帆 (Music Video)
●店舗購入特典
・TOWER RECORDS：アクリルキーホルダー
・Amazon：コットン巾着
・楽天ブックス：シューレース
・TOY’S STORE：六梵全書ライブ写真カレンダー
・7net：缶バッチセット
・汎用特典：ポストカード
詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6406
▶公演記録：＜六梵全書 Six full albums of all songs＞
2024年11月4日(月/振休) 神奈川・横浜 BUNTAI
■＜BRAHMAN tour viraha＞
guest：ANGER FLARES
3月23日 新潟 LOTS
guest：サンキュー
3月25日 石川・金沢Eight Hall
guest：アダムとイヴ
3月29日 青森 QUARTER
guest：kallaqri
3月30日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
guest：locofrank
4月05日 宮城・仙台RENSA
guest：GREAT INVADERS
4月11日 京都 磔磔
guest：KiM
4月13日 兵庫・神戸Harbor Studio
guest：EGG BRAIN
4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
guest：HAWAIIAN6
4月17日 島根・出雲APPOLO
guest：A.S.S.
4月19日 香川・高松MONSTER
guest：The Dahlia
4月20日 愛媛・松山W studio RED
guest：LEARNER BOYS
4月22日 岐阜・CLUB ROOTS
guest：DUB 4 REASON
5月22日 愛知・名古屋DIAMOND HALL
guest：九狼吽
5月24日 大阪 Namba Hatch
guest：bacho
5月25日 広島 CLUB QUATRO
guest：キュウソネコカミ
5月28日 北海道・旭川CASINO DRIVE
guest：SLANG
5月30日 北海道・札幌PENNY LANE 24
guest：THE KNOCKERS
5月31日 北海道・小樽GOLD STONE
guest：花男
6月05日 福岡 DRUM LOGOS
guest：惡AI意
6月07日 熊本 B.9 V1
guest：BUILD
6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL
guest：THE FOREVER YOUNG
6月12日 東京 Zepp Haneda
guest：HAT TRICKERS
6月19日 栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
guest：SHADOWS
6月21日 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
guest：The BONEZ
6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠
guest：BEYOND HATE
7月04日 山梨・甲府CONVICTION
guest：LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS
7月12日 沖縄・桜坂セントラル
guest：かりゆし58
■＜尽未来祭2025＞
11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
▼チケット
・3日通し券スタンディング \29,700(税込)
・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込)
※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア
・各日1日券 \13,330(税込)
【オフィシャル最速先着先行】
受付期間：3/18(火)21:00〜4/6(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/jinmiraisai/
※3日通し券スタンディング / 3日通し券サイド指定席のみの販売
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