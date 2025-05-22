BECK、バンド編成での7年ぶり来日を記念してNHKホール公演のライブ配信決定
BECKが7年ぶりとなるバンドセットでの来日公演＜BECK Live in Japan 2025＞を開催する。同公演より5月29日のNHKホール公演のライブ配信が決定した。
◆BECK(ベック) 画像
BECKはASIAN KUNG-FU GENERATION主催ロックフェスティバル＜NANO-MUGEN FES.2025＞への出演に加えて、東京と大阪で単独公演＜BECK Live in Japan 2025＞を開催する。6月1日の＜NANO-MUGEN FES.＞にてKアリーナ横浜、5月28日の単独公演は大阪・Zepp Namba、5月29日の単独公演は東京・NHKホールと、各会場でそれぞれスペシャルなステージが届けられる予定だ。
バンドセットには、元ジェリーフィッシュのジェイソン・フォークナーとロジャー・ジョセフ・マニング・ジュニアというおなじみのメンバーの参加も決定。新旧レパートリーを交えたバンドセットならではのエンターテイメント性あふれるパフォーマンスに期待が高まるところ。昨年2024年の来日で実現したアコースティックセットでのライブ、そして今年もツアー開催が発表になったオーケストラとの共演など、多彩なスタイルで表現を進化させ続けるBECKのホール会場での貴重な“ロックショー”をリアルタイムで共有可能となる。
撮影◎Pooneh Ghana
■＜BECK Live in Japan 2025＞生配信
open18:00 / start19:00
▼配信情報
配信日時：5月29日(木)
open18:00 / start19:00
▼配信チケット
\3,800 (税込)
※ZAIKOは別途配信手数料必要
【配信チケット販売期間】
受付期間：5月22日(木)18:00〜6月5日(木)21:00
【アーカイブ/見逃し配信期間】
5月29日(木)公演終了後配信公開〜6月5日(木)23:59
【配信プラットフォーム】
・Stagecrowd (日本国内のみ)
https://stagecrowd.live/beck25/
・ZAIKO (海外のみ)
https://beck.zaiko.io/e/beck25
■＜BECK Live in Japan 2025＞生配信
open18:00 / start19:00
▼チケット
1F 立見:\17,000 2F指定:\23,000
※税込 / D代別
（問）キョードーインフォメーション: 0570-200-888
5月29日(木) 東京・NHKホール
open18:00 / start19:00
▼チケット
S指定 (1階席・2階席)：\23,000 ※税込
A指定 (3階席)：17,000 ※税込
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
【一般チケット発売】
発売開始：4/29 (火・祝) 10:00〜
https://www.nano-mugenfes.com/25/beck/
■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAPAN＞
5月31日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜
6月01日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open9:00 / start11:00 / 終演20:30(予定)
▼5/31出演者
ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / Fountains Of Wayne (US) / Hovvdy (US) / NIick Moon (UK) / SPECIAL OTHERS ACOUSTIC (JP) / ストレイテナー (JP) / VOICE OF BACEPROT (IDN) / THE YOUNG PUNX (UK)
▼6/1出演者
ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / The Adams (IDN) / BECK (US) / Fountains Of Wayne (US) / Hovvdy (US) / NIick Moon (UK) / くるり (JP) / YeYe (JP) / THE YOUNG PUNX (UK)
※主催以下アルファベット順
▼席種
・アリーナスタンディングブロック指定
※ 小学生以下のお子様はアリーナ後方「ファミリーエリア」での観覧となります。
・スタンド指定
・スタンド着席指定
※着席指定席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
・車椅子指定席
※スタンド席常設の車椅子席となります。付き添いの方も当チケットの購入が必要となります。
※アリーナには車椅子エリアの設置はございません。
▼チケット
一般 \12,800(税込)
U-23サポート \10,800(税込)
※ 3歳以上チケット必要
※ 0歳〜2歳以下のお子様は膝上鑑賞であればチケット不要で入場可。ただし座席が必要な場合は別途チケットをご購入ください。
https://www.nano-mugenfes.com/
関連リンク
◆＜NANO-MUGEN FES.＞ オフィシャルサイト