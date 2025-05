BECKが7年ぶりとなるバンドセットでの来日公演<BECK Live in Japan 2025>を開催する。同公演より5月29日のNHKホール公演のライブ配信が決定した。BECKはASIAN KUNG-FU GENERATION主催ロックフェスティバル<NANO-MUGEN FES.2025>への出演に加えて、東京と大阪で単独公演<BECK Live in Japan 2025>を開催する。6月1日の<NANO-MUGEN FES.>にてKアリーナ横浜、5月28日の単独公演は大阪・Zepp Namba、5月29日の単独公演は東京・NHKホールと、各会場でそれぞれスペシャルなステージが届けられる予定だ。

■<ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAPAN>



5月31日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜6月01日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜open9:00 / start11:00 / 終演20:30(予定)▼5/31出演者ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / Fountains Of Wayne (US) / Hovvdy (US) / NIick Moon (UK) / SPECIAL OTHERS ACOUSTIC (JP) / ストレイテナー (JP) / VOICE OF BACEPROT (IDN) / THE YOUNG PUNX (UK)▼6/1出演者ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / The Adams (IDN) / BECK (US) / Fountains Of Wayne (US) / Hovvdy (US) / NIick Moon (UK) / くるり (JP) / YeYe (JP) / THE YOUNG PUNX (UK)※主催以下アルファベット順▼席種・アリーナスタンディングブロック指定※ 小学生以下のお子様はアリーナ後方「ファミリーエリア」での観覧となります。・スタンド指定・スタンド着席指定※着席指定席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。・車椅子指定席※スタンド席常設の車椅子席となります。付き添いの方も当チケットの購入が必要となります。※アリーナには車椅子エリアの設置はございません。▼チケット一般 \12,800(税込)U-23サポート \10,800(税込)※ 3歳以上チケット必要※ 0歳〜2歳以下のお子様は膝上鑑賞であればチケット不要で入場可。ただし座席が必要な場合は別途チケットをご購入ください。https://www.nano-mugenfes.com/