「すみっコぐらし」との初コラボレーションとして、阪急電鉄沿線と南海電鉄沿線の関西エリアの駅そば14店舗にて、5月23日(金)から8月17日(日)まで、コラボフェアが開催される。さらに限定コラボ装飾や「すみっこ席」も設置される。

コラボフェアでは、すみっコぐらしのアイドル「しっぽず」や仲間たちがステージで楽しむ姿をフードとドリンクで再現する。店内には、キャラクターと一緒に食事を楽しめる「すみっこ席」が設置され、テイクアウトドリンクやオリジナルスイーツが登場する。フェア限定のオリジナルコラボグッズも販売される。

フードメニューは「えびてんのしっぽ うどん/そば」(1000円・特典「ペーパーランチョンマット」、「えびてんのしっぽミニタオル」)、「えびふらいのしっぽ カレーライス」(1000円・特典「ペーパーランチョンマット」、「えびふらいのしっぽミニタオル」)、「あじふらいのしっぽ おろしうどん/そば」(1000円・特典「ペーパーランチョンマット」、「あじふらいのしっぽミニタオル」がお目見えする。

特典つきのオリジナルフード、2層ドリンクを販売 (C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

すみっコたちをイメージした2層ドリンクは、「しろくまカルピス(さくらシロップ)」(900円)、「ぺんぎん?メロンソーダ(オレンジシロップ)」(900円)、「とんかつコーラ(ココナッツシロップ)」(900円)、「ねこオレンジジュース(チェリーシロップ)」(900円)、「とかげサイダー(ブルーキュラソ―シロップ)」(900円)があり、特典は「ストロータグ型シール」、「コースター」がつく。

特典「ストロータグ型シール」、「コースター」付き テイクアウト可能なドリンクメニュー(各900円) (C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

フェア限定のオリジナルデザイン「アクリルキーホルダー(全1種)」(750円)、「ミニアクリルスタンド(全5種)」(各750円)、キラキラホログラム加工のスペシャル絵柄もある「缶バッジ(全6種・ランダム)」(各550円)も販売する。



さらに、スイーツ第1弾(5月23日から)は「えびふらいのしっぽ ドーナツ」(660円)、スイーツ第2弾(6月下旬から)は「えびてんのしっぽ どら焼き」(440円)、「えびふらいのしっぽ どら焼き」(440円)、「あじふらいのしっぽ どら焼き 」(440円)が初登場する。なお、期間限定販売で、なくなり次第終了となる。

期間限定オリジナルグッズ&コラボスイーツも販売する (C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

また、店頭コラボ装飾も施される。

阪急大阪梅田駅直結の「御鷹茶屋 阪急三番街店」では、店頭ディスプレイとのれんにすみっコたちが登場する。

御鷹茶屋限定 店頭コラボ装飾

全14店舗にて、店内に1席限定で「すみっこ席」が設置され、すみっコたちと一緒に食事を楽しめる。予約は不可。



「すみっコぐらし」と駅そばのコラボは、「若菜そば」「御鷹茶屋」「蕎麦屋のサンジ」「アプラたかいし」など計14店舗で、5月23日(金)から8月17日(日)まで開催される。価格は全て税込み。



