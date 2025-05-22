ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÍÞ¤¨¤Æ°ÂÅÈ¤â¡Ä5Ê¬¸å¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈÈá·à¡É¡¡Å¨·³ÊüÁ÷ÀÊ¤ËÎ®¤ì¤¿11ÉÃ¤ÎÄÀÌÛ
1ÅÀº¹¤Î6²ó¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼1 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸þ¤±ÊüÁ÷¶É¡ÖD¥Ð¥Ã¥¯¥¹TV¡×¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï0-1¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£½éµå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¼ºÂ®¡£¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ª¡¼¥à»á¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¤Ø¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª¡¡¥³¡¼¥Ó¥ó¡Ê¥¥ã¥í¥ë¡Ë¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ê¼êÁ°¡Ë¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ï¤º¤«¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï±Û¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ð¡¼¥·¥ª¡¼¥à»á¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ö¥ì¥ó¥ê¡¼»á¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ä¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏËè²óËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¥Ö¥ì¥ó¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥Æ¥ª¡Ê¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤éÄã¤á¤ËÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤ä´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤é¤ìÃæ±Û¤¨3¥é¥ó¡£¥Ð¡¼¥·¥ª¡¼¥à»á¤¬¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡ª¡¡¥¢¥ì¥¯¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤ë¤¬¡¢Æþ¤Ã¤¿¡ª¡¡¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°ìÂÇ¤Ç3-1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â¶·¤¹¤ë¤È¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤Ë¤Ï11ÉÃ´Ö¤ÎÄÀÌÛ¤Î»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤«¤é4Ê¬55ÉÃ¸å¤Î¡ÈÈá·à¡É¡£¥Ð¡¼¥·¥ª¡¼¥à»á¤¬¡Ö¡Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¡Ë¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Á¤´¤í¤Î½ê¤Ø¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÀÌÛ¤òÇË¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤µå¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡Ë3ÈÖÌÜ¤«4ÈÖÌÜ¤Îµå¼ï¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥»¥ó¥¿¡¼±ü¿¼¤¯¤ËÂÇ¤Æ¤ë¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇÛµå¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë