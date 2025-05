女子プロレスラーの狢斥杰性瓧咤瓧鬘紕紕紂複横后砲22日、都内で会見を開き、自主興行「Sareee―ISM Chapter次廖複祁遑隠監、東京・新宿フェイス)の対戦カードを発表。スターダムのワールド王者・上谷沙弥(28)と、注目の初対決が実現することになった。

Sareeeはマーベラス・彩羽匠とのAAAWタッグ王者コンビで、スターダムの極悪軍団「H.A.T.E.(ヘイト)」の上谷&刀羅ナツコとタッグ戦で対戦する。Sreeeにとって上谷、刀羅とともに、これが初対戦となる。「今、一番ホットじゃないですか、上谷沙弥。私はこの2人と戦いたいなと思った。私たちの本当の戦い、プロレスをこの2人にしっかり味わわせる」と、実現の理由を語った。

上谷とは試合どころか関わったこともない。「そもそもスターダムの選手とは絡むことがほとんどなかったので、話したこともない」という。その上で「今一番、話題になってテレビにもめちゃくちゃ出ている。レスラーとしてはわからない部分があるが、今一番間違いなくホットな選手とはわかっている。スターダムの赤のベルト(ワールド王座)を巻いているみたいなんで、戦ってみたかった」と強調した。

彩羽は「自分たちはすべてを出し切る」と言いつつ「上谷選手に至っては猜發情報漏えい瓩任靴隋自分なんですよ、(スターダムのリーグ戦出場に)『X』と発表していたのに、(会見で)バラされちゃったのは。その時のシングルではドローだったけど、ここでがっつりとぶっ潰したい」とズバリ。上谷が牋罵遒銑瓩垢訌阿旅歴史を持ち出して挑発した。

「シングルのベルトとかそれぞれ持っているので、これからどういう方向に行くのか、戦ってみないとわからない。私はそれが楽しみ」という「2024プロレス大賞supported byにしたんクリニック」の女子プロレス大賞受賞者と、女子マット界最高峰の狎屬離戰襯鉢疂飮者の初対決。いったいどんな化学反応が起きるのか。

同大会ではなつぽい vs 叶ミク、DASH・チサコ vs ChiChi、豊田紗也夏 vs 花夏ノ利にもう1試合加わり、計5試合が行われる予定。