¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âÈþ¿Í¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ºÇ¿·¥²¡¼¥à¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¼«Ê¬¡É¤Ë¶Ã¤¡Ä°µ´¬¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¾Ð´é¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¾Ú¤È¤Ê¤ë¡¢¼«¿È¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¤Ë´¿´î¡½¡½¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊºÆ¸½ÅÙ¤Ë¡Ö¤¹¤ó¤²¤¨¡×¤È¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹»Ñ¡¢±ÇÁü±Û¤·¤ËÅÁ¤ï¤ëÁÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÀ®¸ù¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤À¤Ê¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥²¡¼¥à¤Ç¤âÈþ¿Í¡×¡È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡É¼«Ê¬¤Ë¶Ã¤¯ÆüËÜ¿Í½÷»Ò
¡¡WWE¤Î¸ø¼°¥²¡¼¥à¡ÖWWE 2K25¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¡ÖSmackDown¡×¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢ËÜ¿Í¤Î´î¤Ö»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¡×¤Î¥²¡¼¥àÆâ½éÅÐ¾ì¤ËºÝ¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆ°²è¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¾Ð´éº®¤¸¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢¤¹¤ó¤²¤¨¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¸å¡¢¡ÖSo Real!¡×¡ÖYeah! Giulia¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¶«¤Ó¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÐ¾ì¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡ÖÈà½÷¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï´¶Æ°Åª¡¢À®¸ù¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤À¡×¡ÖWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥à¡¼¥Ö¤ä³°¸«¤¬¾ÜºÙ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÉ½¾ðË¤«¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂè3¤Î°éÀ®¥Ö¥é¥ó¥ÉNXT½êÂ°¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤À¤¬¡¢²ÃÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«8¥ö·î¤Ç¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾º³Ê¡£¡ÖSmackDown¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢6·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë³«ºÅ¤ÎÂç°ìÈÖ¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥ó¥¯¡ÊMITB¡Ë¡×½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡¢¸½US²¦¼Ô¥¼¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥¬¤È¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÈÀï¤Ë·èÄê¡£½éÀï¤«¤é¥¸¥å¥ê¥¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved