【RZ-046 シャドーフォックス マーキングプラスVer.】 12月 再販予定 価格:5,940円 【EPZ-003 グレートサーベル マーキングプラスVer.】 12月 再販予定 価格:8,800円

コトブキヤは、プラモデル「EPZ-003 グレートサーベル マーキングプラスVer.」(8,800円)と「RZ-046 シャドーフォックス マーキングプラスVer.」(5,940円)を12月に再販する。

「EPZ-003 グレートサーベル マーキングプラスVer.」は、サーベルタイガーのアップグレード版である「グレートサーベル」にデカールを追加したプラモデル。多軸関節によるフレキシブルな展開が可能な「高機動飛行ウイング」や、表裏リバーシブルにて展開が再現された「8連ミサイルポッド」を装備しているほか、ボーナスパーツとして頭部コックピットのクリアーパーツには従来のクリアーレッドと無色クリアー成型のものが付属する。

「RZ-046 シャドーフォックス マーキングプラスVer.」は、ライガーゼロをサポートする高速中型ゾイド「シャドーフォックス」にデカールを追加したプラモデル。展開により可動する「AZ30mm撤甲レーザーバルカン」は「マルチウェポンラック」を装備しているほか、ボーナスパーツとして頭部コックピット他のクリアーパーツにクリアーオレンジに加え無色クリアー成型のものが付属する。

「RZ-046 シャドーフォックス マーキングプラスVer.」詳細

「EPZ-003 グレートサーベル マーキングプラスVer.」詳細

スケール:1/72スケール サイズ:全長約240mm パーツ数:201~400 素材:PS、PE、ABS、PVC(非フタル酸)スケール:1/72スケール サイズ:全長約290mm パーツ数:401~600 素材:PS、PE、ABS、PVC(非フタル酸)、合成ゴム

