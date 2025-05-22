佐久間朱莉、荒木優奈ら３人が首位 阿部未悠は３アンダー、川崎春花は４オーバー…女子ゴルフ
◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２２日、愛知・中京ＧＣ石野Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）
第１ラウンドが行われ、午前組の選手がプレーを終えた。
ツアー１勝の佐久間朱莉（大東建託）が８バーディー、２ボギーの６６で回り、６アンダーの暫定首位でホールアウトした。ルーキーの荒木優奈（Ｓｋｙ）が７バーディー、１ボギーで同じく６６で回り、イ・ミニョン（韓国）とともに３人が首位で並んでいる。
佐藤心結（みゆ、ニトリ）は５アンダーで暫定４位。河本結（リコー）と菅楓華（ニトリ）は３アンダー。小祝さくら（ニトリ）は２アンダーで初日を終えた。
男性キャディーとの不倫問題で日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）から厳重注意などの処分を受けた阿部未悠（ミネベアミツミ）は３アンダー、川崎春花（村田製作所）は４オーバーで初日を終えた。小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）は午後スタートでプレーを続けている。
プロツアー初出場となった１３歳アマチュアの寺町美友海（みゆみ）＝愛知・聖霊中２年＝は４バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの３オーバーでデビュー戦を終えた。