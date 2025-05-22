

MUSIC AWARDS JAPAN 2025

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（MAJ）は、5月21日に開催されたPremiere Ceremonyで、40部門の最優秀作品/アーティストを発表した。【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Premiere Ceremony 発表一覧】＜最優秀ジャパニーズソング賞＞Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts＜最優秀国内ロック楽曲賞＞SPECIALZ ／ King Gnu＜最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞＞Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts＜最優秀国内 R&B/コンテンポラリー楽曲賞＞Automatic ／ 宇多田ヒカル＜最優秀国内ダンスポップ楽曲賞＞Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts＜最優秀国内オルタナティブ楽曲賞＞more than words ／ 羊文学＜最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞＞怪獣の花唄 ／ Vaundy＜最優秀アイドルカルチャー楽曲賞＞わたしの一番かわいいところ ／ FRUITS ZIPPER＜最優秀アニメ楽曲賞＞アイドル ／ YOASOBI＜最優秀リバイバル楽曲賞＞ペパーミント・ブルー ／ 大滝詠一＜最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞＞Feelin’ Go(o)d ／ 藤井 風 / A. G. Cook＜最優秀インストゥルメンタル楽曲賞＞aruarian dance ／ Nujabes＜最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞＞千本桜 ／ 黒うさ P＜最優秀ミュージックビデオ賞＞アイドル ／ YOASOBI＜最優秀ダンスパフォーマンス賞＞オトナブルー ／ 新しい学校のリーダーズ＜最優秀バイラル楽曲賞＞Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts＜最優秀海外ポップス楽曲賞＞APT. ／ ROSÉ & Bruno Mars＜最優秀海外ロック楽曲賞＞feelslikeimfallinginlove ／ Coldplay＜最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞＞Not Like Us ／ Kendrick Lamar＜最優秀海外 R&B/コンテンポラリー楽曲賞＞we can't be friends (wait for your love) ／ Ariana Grande＜最優秀海外オルタナティブ楽曲賞＞BIRDS OF A FEATHER ／ Billie Eilish＜最優秀 K-Pop 楽曲賞＞Ditto ／ NewJeans＜最優秀ジャズアルバム賞＞Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO- ／ 矢野顕子、上原ひろみ＜最優秀クラシックアルバム賞＞Opus ／ 坂本龍一＜最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞＞Mrs. GREEN APPLE＜最優秀国内ロックアーティスト賞＞King Gnu＜最優秀国内 R&B/コンテンポラリーアーティスト賞＞宇多田ヒカル＜最優秀国内ダンスポップアーティスト賞＞新しい学校のリーダーズ＜最優秀国内オルタナティブアーティスト賞＞羊文学＜最優秀国内シンガーソングライター賞＞藤井 風＜最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA＞エジソン ／ 水曜日のカンパネラ＜最優秀 DJ 賞 in association with JDDA＞DJ Nobu＜Top Japanese Song in Asia＞Lemon ／ 米津玄師＜Top Japanese Song in Europe＞Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts＜Top Japanese Song in North America＞Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts＜Top Japanese Song in Latin America＞Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞＞WEST.＜ミュージックテック功労賞＞一般社団法人音楽電子事業協会＜ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song ＞愛が一層メロウ ／ 離婚伝説＜グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ＞「MIXER'S LAB SOUND SERIES Vol.4」より「小さな花」/ 角田健一ビッグバンド[アナログディスク部門]北村 勝敏（カッティング・エンジニア）内沼 映二（ミキシング・エンジニア）【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」授賞式について】「MUSIC AWARDS JAPAN」は、5月21日・22日の２日間にロームシアター京都で授賞式を開催。5月21日に開催される Premiere Ceremony では40部門の最優秀作品/アーティストを発表、5月22日に開催される Grand Ceremony では主要6部門を含む22部門の最優秀作品/アーティストを発表する。2日目の授賞式 Grand Ceremony の様子は、NHK 総合・BSで生中継、ラジオ配信プラットフォーム「radiko」で完全ライブ配信、YouTube にて全世界※に配信。 ※一部地域を除く

Grand Ceremony では、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華なアーティストによるパフォーマンスが披露される。パフォーマンスパートはAI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの人気アーティストによるライブで会場を盛り上げる。 （宇多田ヒカルは事前収録での出演となります）さらに、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍しているアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉によるスペシャルパフォーマンスも行われる。【テレビ放送予定】■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル レッドカーペットライブ5 月 22 日(木) 午後６時００分〜７時３０分 （NHK BS）■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第 1 部5 月 22 日(木) 午後７時３０分〜８時４５分（NHK総合）※NHK プラスで同時配信・1 週間の見逃し配信あり■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第２部5 月 22 日(木) 午後１０時００分〜１０時４５分 （NHK総合）※NHK プラスで同時配信・1 週間の見逃し配信あり【radiko ライブ配信予定】radiko 特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』5 月 21 日（水）・22 日（木）の「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko」で完全ライブ配信が決定！【MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE 01】「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Premiere Ceremony の模様をライブ配信！日時：5 月 21 日（水）13:45〜17:15DJ：川原ちかよ（α-STATION）、前田彩名（FM 大阪）、加美幸伸（FM COCOLO）、落合健太郎（FM802）※放送局名 50 音順GUEST：柴 那典（音楽ジャーナリスト）【MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE 02】「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Grand Ceremony の模様をライブ配信！日時：5 月 22 日（木）19:15〜23:00 DJ：谷口キヨコ（α-STATION）、下埜正太（FM 大阪）、野村雅夫（FM COCOLO）、大抜卓人（FM802） ※放送局名 50 音順GUEST：本間 昭光（音楽プロデューサー）【YouTube ライブ配信予定】■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony [授賞式]5/22（木）19:30 配信スタート（予定）ライブストリーミング URL：https://www.youtube.com/watch?v=ujweg-_TCb8※本配信は字幕対応のため、実際の進行より 30 分遅れての配信となります。あらかじめご了承ください。