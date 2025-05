【Multiverseセール】 実施期間:6月4日まで

PlayStation Storeにて、「Multiverseセール」が6月4日まで開催されている。

今回のセールでは、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」や「ディアブロ IV:憎悪の器」などが対象となっている。各タイトルのデラックスエディションなども対象で、価格は「AC6」デラックスエディションが40%引きの5,808円、「ディアブロ IV」アルティメットエディションが50%引きの6,030円、「ホグワーツ・レガシー:デジタルデラックスエディション」が70%引きの3,293円などとなっている。

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックスエディション:5,808円

ディアブロ IV:憎悪の器 - アルティメットエディション:6,030円

ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション:3,293円

FINAL FANTASY VII REMAKE Deluxe Edition:3,551円

