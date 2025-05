豪華スター続々！「午後のロードショー」スペシャルウィークラインナップ第1弾を解禁！

「午後のロードショー」(毎週月曜日〜金曜日、午後1時40分〜テレビ東京にて放送中)は、視聴者の皆さまに長く支えられ今年2月には記念すべき放送回数6000回を達成しました。ますます皆さまに愛される番組となるべく、5月26日(月)〜30日(金)と6月2日(月)〜6日(金)の2週にわたり、豪華スターが続々と登場する選りすぐりの洋画10作品をお届けします。今回は第1弾ラインナップ(5月26日〜30日、6月2日、6月3日)として7作品を解禁。“ザ・ロック”ことドウェイン・ジョンソンがカリフォルニアを襲った巨大地震に立ち向かうパニックアクション大作『カリフォルニア・ダウン』を皮切りに、ジェイソン・ステイサム×ウェズリー・スナイプス競演でおくるアクション満載の犯罪スリラー『カオス』、そしてアンジェリーナ・ジョリーが久しぶりに本格的なアクションに挑んだ山火事と暗殺者から子供を守るサスペンス・アクション『モンタナの目撃者』と、多種多様な災害や敵と戦う迫力のアクション大作が並びます。そして5月29日、30日、6月2日、3日の4日間は、我らが“不死身の男”ブルース・ウィリス主演作品を4回連続で放送。『ティアーズ・オブ・ザ・サン』『デス・ウィッシュ』に続き、ブルース・ウィリスを象徴する名作シリーズから『ダイ・ハード3』『ダイ・ハード4.0』といずれも手に汗握る珠玉のアクション映画をお届けします。

第2弾ラインナップ(6月4日〜6月6日)は近日解禁予定です。「午後のロードショー」2週連続スペシャルウイークにぜひご期待ください。≪第1弾ラインナップ(5月26日〜30日、6月2日、6月3日)≫※都合により放送作品を変更する可能性があります。5月26日(月)ドウェイン・ジョンソン主演『カリフォルニア・ダウン』カリフォルニアを襲った巨大地震。観測史上最大の激震が迫る中、レスキュー隊パイロットのレイは、取り残された愛娘を守り抜くことが出来るのか…?【製作年/国】2015年/アメリカ【監督】ブラッド・ペイトン【出演】ドウェイン・ジョンソン、カーラ・グギーノ5月27日(火)ジェイソン・ステイサム主演『カオス』ジェイソン・ステイサム×ウェズリー・スナイプス競演!冷静沈着な強盗団リーダーと、交渉にあたる刑事がしのぎを削りあうスリリングな対決!驚愕のサスペンスアクション!【製作年/国】2005年/カナダ、イギリス、アメリカ【監督】トニー・ジグリオ【出演】ジェイソン・ステイサム、ライアン・フィリップ、ウェズリー・スナイプス5月28日(水)アンジェリーナ・ジョリー主演『モンタナの目撃者』アンジェリーナ・ジョリー主演!山火事が迫る中、暗殺者に追われた少年を守り抜け!森林消防隊員が挑む予測不能の《超絶》サスペンス・アクション!【製作年/国】2021年/アメリカ【監督】テイラー・シェリダン【出演】アンジェリーナ・ジョリー、ニコラス・ホルト5月29日(木)4回連続!ブルース・ウィリス!ブルース・ウィリス主演『ティアーズ・オブ・ザ・サン』国境まで60キロ、1人の女医、28人の難民そして、彼らを追撃するのは300人を超える敵兵…。敵地で孤立無援の中、ウォーターズ大尉が選んだ道は“命令違反”だった…【製作年/国】2003年/アメリカ【監督】アントワーン・フークア【出演】ブルース・ウィリス、モニカ・ベルッチ5月30日(金)4回連続!ブルース・ウィリス!ブルース・ウィリス主演『デス・ウィッシュ』シカゴで外科医をしている男の自宅に何者かが侵入妻は殺され、娘は瀕死の重傷を負って昏睡状態に。幸せを奪われた男は復讐を誓い、自ら拳銃を手にする…【製作年/国】2018年/アメリカ【監督】イーライ・ロス【出演】ブルース・ウィリス、ビンセント・ドノフリオ6月2日(月)4回連続!ブルース・ウィリス!ブルース・ウィリス主演『ダイ・ハード3』ニューヨークで連続爆破テロ発生!卑劣な犯行を阻止するため、不死身の男マクレーンがまたまた立ち上がる!ブルース・ウィリス主演の大ヒットシリーズ第3弾!【製作年/国】1995年/アメリカ【監督】ジョン・マクティアナン【出演】ブルース・ウィリス、ジェレミー・アイアンズ、サミュエル・L・ジャクソン、グラハム・グリーン6月3日(火)4回連続!ブルース・ウィリス!ブルース・ウィリス主演『ダイ・ハード4.0』サイバーテロで全米機能停止?世界一運の悪い“不死身男”ジョン・マクレーンが青年を護り一大バトル!テロリストの野望を打ち砕く大ヒットアクション第4弾!【製作年/国】2007年/アメリカ【監督】レン・ワイズマン【出演】ブルース・ウィリス、ジャスティン・ロング、ティモシー・オリファント、マギー・Q≪スタッフコメント≫テレビ東京映画部 プロデューサー:岡本英一郎2026年4月1日(水)に「午後のロードショー」は、放送30周年を迎えます。2025年度はその前夜祭と位置付けて、これからも気合の入ったラインナップを視聴者の皆さまにお届けしていきたいと考えています。今回はその第一弾になります。5月から夏日が続くといわれておりますので、熱中症に気を付けておうちで楽しい映画時間をお過ごしください!2025年度の「午後のロードショー」のラインナップもご期待ください!よろしくお願いいたします。≪番組概要≫【タイトル】午後のロードショー【放送日時】2025年5月26日(月)〜6月6日(金) 午後1時40分〜3時40分【放送局】テレビ東京【プロデューサー】岡本英一郎、尾木和佳奈【公式HP】【公式X】@tx_gogoro【公式facebook】@gogoroad.tvtokyo【コピーライト】『カリフォルニア・ダウン』 ©Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.『カオス』 Ⓒ2005 CHAOTIC PRODUCTIONSLTD AND CHAOTIC FILMS UK LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.『モンタナの目撃者』 ©2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.『ティアーズ・オブ・ザ・サン』 ©2003 Revolution Studios Distribution Company, LLC. All Rights Reserved.『デス・ウィッシュ』 ©2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.『ダイ・ハード3』 ©1995 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.『ダイ・ハード4.0』 ©2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.