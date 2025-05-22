¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥×¤Ç»£¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×47ºÐà¤á¤Á¤ã¥¤¥±á½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤ëÀÇ¡¢¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤ªåºÎï¤µ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡×
¡Ö¤ªÉô²°¤ÎÀ°Íý¤ò¿§¡¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡ÄIKEA¤Ë¹Ô¤¯¤È²Ä°¦¤¤¥â¥Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿÷·Á¤¢¤¤³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢Éô²°¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÉô²°¤ÎÀ°Íý¤ò¿§¡¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¡IKEA¤Ë¹Ô¤¯¤È²Ä°¦¤¤¥â¥Î¤¬Â¿¤¯¤ÆÌÜ°Ü¤ê¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö#IKEA¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖIKEA¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¢¤ê¤¹¤®¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡©¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥×¤Ç¼Ì¿¿»£¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¡ÖÈ©åºÎï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤óIKEA»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤ëÀÇ¡¢¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö±×¡¹¤ªåºÎï¤µ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿÷·Á¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥â¥Æ¤¿¤¤¥Ã¡ª¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ22Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¡£