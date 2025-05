未来を拓く起業家を支援！千本財団 表彰制度「千本賞」創設

公益財団法人千本財団は、2025年度より新たな表彰制度「千本賞」を創設しました。

公益財団法人千本財団は、2025年度より新たな表彰制度「千本賞」を創設。

この賞は、AIおよび半導体、グリーンおよびソーシャル分野における革新的な起業活動を支援し、これからの社会をリードする起業家の挑戦を後押しすることを目的としています。

■「千本賞」募集要項

【応募部門】

・AIおよび半導体部門

・グリーンおよびソーシャル部門

【表彰内容】

各部門 最優秀賞(1名):賞金50万円+1年間の事業相談サポート

*千本代表理事をはじめとした同財団役員がサポートします

各部門 優秀賞(2名):賞金10万円

※受賞者は2025年10月18日(土)に開催される表彰式にご招待します。

【応募資格】

・年齢不問

・応募プランは新規事業であること(既存事業の焼き直しでないこと)

・2025年8月29日(金)の最終プレゼン会(東京都内またはウェブ会議)および

10月18日(土)の授賞式に参加可能であること

・グループ応募も可(プレゼンは代表者が実施)

【評価のポイント】

・革新性:アイデアの独自性、市場での新規性

・実現可能性:実行力、持続可能性

【スケジュール】

・応募受付:2025年4月15日(火)〜6月30日(月) 16:00締切

・一次審査(書類選考)結果通知:7月下旬

・二次審査(最終プレゼン会) :2025年8月29日(金)13:30-15:30

*AIおよび半導体部門は英語でのプレゼンになりますのでご注意ください。

・表彰式:2025年10月開催予定

【応募方法】

下記の応募フォームより、申請書の入力とビジネスプラン提案書(10MB以内)の添付をお願いします。

起業家としての「はじまり」を、千本賞が全力で応援します。

【応募フォーム】

https://forms.gle/ejJFbYxiFsQqWEsZA

