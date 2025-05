新卒3年目25歳までの転職に特化！CAREER FOCUS『攻めキャリエージェント』

CAREER FOCUSは、2025年5月22日(木)、新卒3年目25歳までの転職に特化した転職サービス『攻めキャリエージェント』の提供を正式に開始しました。

サービスβ版で得た1,000名近いの相談実績を活かし、「キャリアの先に熱狂を。」という企業ミッションのもと、若手人材の“攻め”のキャリア形成を完全伴走型で支援します。

5つの特徴

(1)新卒3年目25歳までの転職に特化

登録者の92%が25歳以下。

若手特化の求人データベースであらゆる転職課題を解消。

(2)専用キャリアロードマップ

面談で目標年収や理想の働き方をヒアリングし、1〜10年後の到達イメージを可視化。

(3)顧客満足度95%以上

書類添削・面接指導・日程調整をワンストップで実行。

マンツーマン面接指導で内定率大幅アップを実現。

(4)多業界へのネットワーク

人材、不動産、IT、SaaS、M&A、コンサルなど20業界と提携。

(5)SNSで透明性を担保

TikTok・YouTubeで日々情報発信!

DATA(攻めキャリエージェント)

サービス利用フロー

・無料登録(30秒) :LINEまたはWebフォームからエントリー

・オンラインカウンセリング:キャリア診断シートで強みと志向を棚卸し

・求人提案・応募 :専任アドバイザーがロードマップに沿って3〜5社を厳選

・選考サポート :書類添削、面接練習、スケジュールを一括調整

・内定・入社フォロー :年収交渉まで対応

