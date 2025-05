純正ミラーに被せるだけで美しい視界と安心を車にプラス！MAXWIN『MR-C001』

MAXWINは、10.88inchゴムバンド取り付けタイプのデジタルミラーシリーズから、高画質60fpsリアカメラを採用し、まるで肉眼で見ているような美しい映像を実現したハイスペックモデル『MR-C001』の発売開始します。

MAXWIN『MR-C001』

【販売ショップ】

Amazon など

MR-C001A/MR-C001B

『MAXWIN MR-C001』

純正ミラーに被せるだけで取り付けられるハイスペック10.88インチデジタルミラー。

1080P高画質を誇り60fpsの滑らかで自然な高精細映像を実現。

HDR+WDR搭載で明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。

トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減します。

リアカメラの表示エリア拡大・縮小機能を搭載し、後方の距離感がわかりやすい映像を表示可能。

バック連動時はガイドライン表示機能で駐車時の安全確認をサポートします。

【詳細スペック】

◆高画質60fpsリアカメラを採用し、まるで肉眼で見ているような美しい滑らか映像!

フレームレート比較

自動車メーカー純正デジタルルームミラーにも採用されている60fpsを採用。

従来品カメラ(25〜30fps)に比べ、滑らかで自然な動きを実現しました。

◆SONY STARVIS IMX462センサー HDR+WDR搭載

高性能カメラ搭載

1080P高画質を誇り60fpsの滑らかで自然な高精細映像を実現しました。

HDR+WDR搭載で明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示し、トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減します。

色再現性にも優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明表示します。

◆従来のルームミラーより広角な視界

従来のルームミラーより広角な視界

リアガラスが狭く見にくい場合や、後部座席に荷物が沢山積まれて視界0な状況でも心配ありません。

後方確認に特化した広角リアカメラのデジタルルームミラーなのでリアルタイムで後方映像をクリアに映し出します。

◆リア映像ズーム表示機能

リア映像ズーム表示機能

リアカメラ映像は表示範囲拡大可能で、お好みに合わせて表示を調整することができます。

初めてデジタルミラーを使用される方でも距離感をつかみやすく、安心して使用できます。

◆バック連動対応

バック連動対応

バックギア入力時にバックカメラ映像に切り替わり、ガイドラインを表示します。

ガイドラインは上下左右自由に調整可能。

カメラアングルも上下に調整できます。

車やカメラ取り付け位置に合わせた調整ができるので、どんな車両にもピッタリ取り付けが可能。

◆取り付けに専門知識は必要なし

取り付けに専門知識は必要なし

ミラー本体の取り付けは純正ミラーに付属のゴムバンドで留めるだけ!

本体にカメラは搭載していないので、カメラ一体型と比べスッキリと装着できます。

◆オプション機能(GPSアンテナ)でさらに便利に

時間・速度表示

MAXWIN MDR-GPS02

GPSアンテナを接続することで日付と時間と車速を画面上に表示させることができます。

【製品仕様】

《モニター》

サイズ:10.88インチIPS液晶(1920×480pixels)

《リアカメラ》

フレームレート :60fps

MR-C001A カメラ画角:H=115° V=61° D=136°F値:F.NO≧1.5

MR-C001B カメラ画角:H=115° V=61° D=136°F値:F.NO≧1.5

電源 :DC12V/DC24V用(本体電源入力:DC5V)

動作温度範囲 :-20℃〜+70℃”

