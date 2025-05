の実写版「ONE PIECE」シーズン2より、舞台・ローグタウンのセットをミス・ウェンズデー/ビビ役チャリスラ・チャンドランが紹介する動画が公開された。原作の名所や小ネタが詰め込まれており、ワクワクする仕上がりとなっている。

米公式Xは、「ついにローグタウンの秘密が明かされます!ミス・ウェンズデー役チャリスラ・チャンドランが、隅々に物語が散りばめられた素晴らしいセットをご案内。あなたはいくつの小ネタに気付きましたか?」というコメントとともに、見事に再現されたセットを巡る動画を投稿した。

The secrets of Loguetown are about to be unveiled! ‍ Let Charithra Chandran, our Miss Wednesday, take you on a tour through this incredible set, where every corner holds a story. Can you spot all the hidden gems? Don't miss TUDUM live on May 31st, streaming on Netflix.