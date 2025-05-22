¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE PIECE¡×¥íー¥°¥¿¥¦¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡¢¡Ö¥É¥¹¥³¥¤¥Ñ¥ó¥À¡×Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤¾
¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE PIECE¡×¥·ー¥º¥ó2¤è¤ê¡¢ÉñÂæ¡¦¥íー¥°¥¿¥¦¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥ß¥¹¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡¿¥Ó¥ÓÌò¥Á¥ã¥ê¥¹¥é¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥é¥ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÌ¾½ê¤ä¾®¥Í¥¿¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥íー¥°¥¿¥¦¥ó¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¥ß¥¹¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥ÇーÌò¥Á¥ã¥ê¥¹¥é¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥é¥ó¤¬¡¢¶ù¡¹¤ËÊª¸ì¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥Ã¥È¤ò¤´°ÆÆâ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Î¾®¥Í¥¿¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«»ö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤ò½ä¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
The secrets of Loguetown are about to be unveiled! Let Charithra Chandran, our Miss Wednesday, take you on a tour through this incredible set, where every corner holds a story. Can you spot all the hidden gems? Don't miss TUDUM live on May 31st, streaming on Netflix.- ONE PIECE(¥ï¥ó¥Ôー¥¹) Netflix (@onepiece)
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥íー¥°¥¿¥¦¥ó¡¦¥ª¥Ú¥é¡×¡£¤½¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö³¤·³¤Î±ÑÍº¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤òÎò»Ë¤ËÃé¼Â¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥ë¥Õ¥£¤ÎÁÄÉã¡¦¥¬ー¥×¤ò¡È³¤·³¤Î±ÑÍº¡É¤¿¤é¤·¤á¤¿¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î»ö·ï¤¬ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÃæ¤ÎÍÌ¾¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥É¥¹¥³¥¤¥Ñ¥ó¥À¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÅÐ¾ì¡£¥·¥çー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡ー¥Ï¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¾¥í¤¬ÍÅÅá¡Ö»°Âåµ´Å°¡×¤È¡ÖÀãÁö¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Éð´ï²°¡£´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡¢Å¹¼ç¡¦¤¤¤Ã¤Ý¤ó¥Þ¥Ä¤ÎÌ¾¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤®¤È¤ÎÅáÁª¤Ó¤ä¡¢¥¾¥í¤¬¡È±¿»î¤·¡É¤ËÄ©¤àÌ¾¥·ー¥ó¤Ï¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡¢¥íー¥°¥¿¥¦¥ó¡¢¥ê¥ô¥¡ー¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡ÊÁÐ»ÒÌ¨¡Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ôー¥¯¡¢¥ê¥È¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡¢¥É¥é¥àÅç¤Î5¤«½ê¤¬ÉñÂæ¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¡¢¥Ë¥³¡¦¥í¥Ó¥ó¡¢Dr.¤¯¤ì¤Ï¡¢Dr.¥Ò¥ë¥ë¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖONE PIECE¡×¥·ー¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®¤Ï2026Ç¯¤Î¸«¹þ¤ß¡£¥·ー¥º¥ó1¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£