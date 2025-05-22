¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¡×¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¾å³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿´ÁÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÍÌµ®ÈÞ¤¬¸½Âå¤Ëá´¤Ã¤¿¡×
¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤¢¤ß¤Á¡£¤µ¤ó¤Ï5·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´ÁÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ß¤Á¡£¡¢¾å³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿´ÁÉþ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²µÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤«¤ï¤¤²á¤®¡ª¡×¡ÖÍÌµ®ÈÞ¤¬¸½Âå¤Ëá´¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ï¥ó¥Û¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ß¤Á¡£¡¢¾å³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿´ÁÉþ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª
¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¡×¤¢¤ß¤Á¡£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾å³¤¤ÎÐ®±à¤Ç´ÁÉþÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¡¡¥ï¥ó¥Û¥ó¥á¥¤¥¯¤ä¤Ð¤¤¤·ËÜ¾ì¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤â¤ä¤Ð¤¤¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾å³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿´ÁÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î´ÁÉþ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢È±¾þ¤ê¤â¹ë²Ú¡£¤¢¤ß¤Á¡£¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤¢¤ß¤Á¡£¤µ¤ó¤ÏInstagram¤ÇÆü¾ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥Ý¥Ë¥Æ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È±¤ò1¤Ä¤ËÂ«¤Í¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)