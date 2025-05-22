松田聖子、45周年ベスト全曲目を発表 最新ライブ映像のジャケ写も“アイドル全開”
歌手の松田聖子が6月4日に発売するデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』の全収録曲と、同時発売されるライブ映像作品『Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024 “lolli▽（＝ハートマーク）pop”』のジャケット写真が公開された。
【画像】松田聖子がギターを構える姿も！映像作品（DVD）の初回盤ジャケット
ベストアルバムは、高音質マスタリングで仕上げられたCD4枚組・全45曲構成。Disc1＆2には「あなたに逢いたくて〜Missing You〜 2025」「渚のバルコニー 2025」など、10曲の新録セルフカバーを含む代表曲群が並び、Disc3＆4には「裸足の季節」「赤いスイートピー」「薔薇のように咲いて 桜のように散って」など、本人が自らセレクトしたオリジナルシングルを年代順に収録。松田の45年の歩みを総括する決定盤となっている。
さらに、同日発売となるコンサート映像作品『Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024 “lolli▽（＝ハートマーク）pop”』のジャケット写真も公開。カラフルでポップな世界観が表現されたアイドル全開のビジュアルに仕上がっており、音楽とともに視覚面でも記念作にふさわしい一枚となった。
また、ベストアルバムおよび映像作品の店舗別オリジナル特典サンプル画像も公開されている。現在、両アイテムともに各レコード店・ECサイトにて予約受付中だ。
■ベストアルバム 全曲目（4枚組／計45曲）
※通常盤はDisc1＆2のみ収録
Disc1：シングルA面曲セルフカバー
M1. 青い珊瑚礁 〜Blue Lagoon〜 2025 Mix
M2. チェリーブラッサム 2021
M3. 赤いスイートピー English Version
M4. 渚のバルコニー 2025
M5. 瞳はダイアモンド 〜Diamond Eyes〜
M6. Rock'n Rouge 2025
M7. 時間の国のアリス 〜Alice in the world of time〜
M8. ピンクのモーツァルト 2025
M9. Pearl-White Eve 2025
M10. あなたに逢いたくて 〜Missing You〜 2025
M11. Shapes Of Happiness
Bonus Track. 赤いスイートピー English Jazz Version
Disc2：B面曲・アルバム曲セルフカバー
M1. レモネードの夏 2025
M2. 愛されたいの 2025
M3. 未来の花嫁 2025
M4. セイシェルの夕陽 〜40th Anniversary〜 2025 Mix
M5. SWEET MEMORIES 〜甘い記憶〜
M6. 蒼いフォトグラフ 〜Photograph of yesterdays〜
M7. Star 2025
M8. 瑠璃色の地球 2020
M9. 時間旅行 〜I still miss you〜
M10. ベルベットフラワー 2025
M11. Stardust
Disc3：オリジナル・シングルベスト（前期）
M1. 裸足の季節
M2. 風は秋色
M3. 白いパラソル
M4. 風立ちぬ
M5. 赤いスイートピー
M6. 野ばらのエチュード
M7. 天国のキッス
M8. ハートのイアリング
M9. ボーイの季節
M10. Strawberry Time
M11. Precious Heart
M12. きっと、また逢える...
Disc4：オリジナル・シングルベスト（後期）
M1. 大切なあなた
M2. 素敵にOnce Again
M3. さよならの瞬間
M4. 私だけの天使 〜Angel〜
M5. Gone with the rain
M6. 恋する想い 〜fall in love〜
M7. 20th Party
M8. いくつの夜明けを数えたら
M9. 薔薇のように咲いて 桜のように散って
M10. 風に向かう一輪の花
M11. 私の愛
ベストアルバムは、高音質マスタリングで仕上げられたCD4枚組・全45曲構成。Disc1＆2には「あなたに逢いたくて〜Missing You〜 2025」「渚のバルコニー 2025」など、10曲の新録セルフカバーを含む代表曲群が並び、Disc3＆4には「裸足の季節」「赤いスイートピー」「薔薇のように咲いて 桜のように散って」など、本人が自らセレクトしたオリジナルシングルを年代順に収録。松田の45年の歩みを総括する決定盤となっている。
さらに、同日発売となるコンサート映像作品『Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024 “lolli▽（＝ハートマーク）pop”』のジャケット写真も公開。カラフルでポップな世界観が表現されたアイドル全開のビジュアルに仕上がっており、音楽とともに視覚面でも記念作にふさわしい一枚となった。
また、ベストアルバムおよび映像作品の店舗別オリジナル特典サンプル画像も公開されている。現在、両アイテムともに各レコード店・ECサイトにて予約受付中だ。
■ベストアルバム 全曲目（4枚組／計45曲）
※通常盤はDisc1＆2のみ収録
Disc1：シングルA面曲セルフカバー
M1. 青い珊瑚礁 〜Blue Lagoon〜 2025 Mix
M2. チェリーブラッサム 2021
M3. 赤いスイートピー English Version
M4. 渚のバルコニー 2025
M5. 瞳はダイアモンド 〜Diamond Eyes〜
M6. Rock'n Rouge 2025
M7. 時間の国のアリス 〜Alice in the world of time〜
M8. ピンクのモーツァルト 2025
M9. Pearl-White Eve 2025
M10. あなたに逢いたくて 〜Missing You〜 2025
M11. Shapes Of Happiness
Bonus Track. 赤いスイートピー English Jazz Version
Disc2：B面曲・アルバム曲セルフカバー
M1. レモネードの夏 2025
M2. 愛されたいの 2025
M3. 未来の花嫁 2025
M4. セイシェルの夕陽 〜40th Anniversary〜 2025 Mix
M5. SWEET MEMORIES 〜甘い記憶〜
M6. 蒼いフォトグラフ 〜Photograph of yesterdays〜
M7. Star 2025
M8. 瑠璃色の地球 2020
M9. 時間旅行 〜I still miss you〜
M10. ベルベットフラワー 2025
M11. Stardust
Disc3：オリジナル・シングルベスト（前期）
M1. 裸足の季節
M2. 風は秋色
M3. 白いパラソル
M4. 風立ちぬ
M5. 赤いスイートピー
M6. 野ばらのエチュード
M7. 天国のキッス
M8. ハートのイアリング
M9. ボーイの季節
M10. Strawberry Time
M11. Precious Heart
M12. きっと、また逢える...
Disc4：オリジナル・シングルベスト（後期）
M1. 大切なあなた
M2. 素敵にOnce Again
M3. さよならの瞬間
M4. 私だけの天使 〜Angel〜
M5. Gone with the rain
M6. 恋する想い 〜fall in love〜
M7. 20th Party
M8. いくつの夜明けを数えたら
M9. 薔薇のように咲いて 桜のように散って
M10. 風に向かう一輪の花
M11. 私の愛