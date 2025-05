歌手の松田聖子が6月4日に発売するデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』の全収録曲と、同時発売されるライブ映像作品『Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024 “lolli▽(=ハートマーク)pop”』のジャケット写真が公開された。

ベストアルバムは、高音質マスタリングで仕上げられたCD4枚組・全45曲構成。Disc1&2には「あなたに逢いたくて〜Missing You〜 2025」「渚のバルコニー 2025」など、10曲の新録セルフカバーを含む代表曲群が並び、Disc3&4には「裸足の季節」「赤いスイートピー」「薔薇のように咲いて 桜のように散って」など、本人が自らセレクトしたオリジナルシングルを年代順に収録。松田の45年の歩みを総括する決定盤となっている。さらに、同日発売となるコンサート映像作品『Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024 “lolli▽(=ハートマーク)pop”』のジャケット写真も公開。カラフルでポップな世界観が表現されたアイドル全開のビジュアルに仕上がっており、音楽とともに視覚面でも記念作にふさわしい一枚となった。また、ベストアルバムおよび映像作品の店舗別オリジナル特典サンプル画像も公開されている。現在、両アイテムともに各レコード店・ECサイトにて予約受付中だ。■ベストアルバム 全曲目(4枚組/計45曲)※通常盤はDisc1&2のみ収録Disc1:シングルA面曲セルフカバーM1. 青い珊瑚礁 〜Blue Lagoon〜 2025 MixM2. チェリーブラッサム 2021M3. 赤いスイートピー English VersionM4. 渚のバルコニー 2025M5. 瞳はダイアモンド 〜Diamond Eyes〜M6. Rock'n Rouge 2025M7. 時間の国のアリス 〜Alice in the world of time〜M8. ピンクのモーツァルト 2025M9. Pearl-White Eve 2025M10. あなたに逢いたくて 〜Missing You〜 2025M11. Shapes Of HappinessBonus Track. 赤いスイートピー English Jazz VersionDisc2:B面曲・アルバム曲セルフカバーM1. レモネードの夏 2025M2. 愛されたいの 2025M3. 未来の花嫁 2025M4. セイシェルの夕陽 〜40th Anniversary〜 2025 MixM5. SWEET MEMORIES 〜甘い記憶〜M6. 蒼いフォトグラフ 〜Photograph of yesterdays〜M7. Star 2025M8. 瑠璃色の地球 2020M9. 時間旅行 〜I still miss you〜M10. ベルベットフラワー 2025M11. StardustDisc3:オリジナル・シングルベスト(前期)M1. 裸足の季節M2. 風は秋色M3. 白いパラソルM4. 風立ちぬM5. 赤いスイートピーM6. 野ばらのエチュードM7. 天国のキッスM8. ハートのイアリングM9. ボーイの季節M10. Strawberry TimeM11. Precious HeartM12. きっと、また逢える...Disc4:オリジナル・シングルベスト(後期)M1. 大切なあなたM2. 素敵にOnce AgainM3. さよならの瞬間M4. 私だけの天使 〜Angel〜M5. Gone with the rainM6. 恋する想い 〜fall in love〜M7. 20th PartyM8. いくつの夜明けを数えたらM9. 薔薇のように咲いて 桜のように散ってM10. 風に向かう一輪の花M11. 私の愛