【Lies of P: Overture】 2025年夏 配信予定 価格:3,400円

NEOWIZは5月22日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用ソウルライクアクション「Lies of P」の新DLC「Overture」において、初となるプレイ動画を公開した。

今夏に発売が予定されている「Lies of P: Overture」のプレイ動画が公開。広がる雪原から始まり、「クラット動物園(Krat Zoo)」で繰り広げられる戦闘シーンを確認することができる。

プレイ動画公開に伴い、新規ボス「悲しみに囚われた遺跡の守護者(Anguished Guardian of the Ruins)」と、新しい背景「カーニバル(Carnival)」および「ゼット(Z)」の計3つのスクリーンショットもお披露目。さらに、アートピクチャーとして、「ヴェロニク(Veronique)」、「クラウスとスプリング(Klaus and Spring)」、「アリドーロ(Alidoro)」も公開された。

また、「Lies of P」本編には難易度の選択と、ボスと再戦できるコンテンツ2種が追加されることも明らかに。やり込み要素となるボスとの再戦にはDLC「Overture」の新ボスも登場する。

新規ボス「悲しみに囚われた遺跡の守護者(Anguished Guardian of the Ruins)」

新規背景 カーニバル(Carnival)

新規背景 ゼット(Z)

アリドーロ(Alidoro)

クラウスとスプリング(Klaus and Spring)

ヴェロニク(Veronique)

(C)NEOWIZ All Right reserved.