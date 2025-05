MAN WITH A MISSIONが、6月19日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)からスタートさせる新作EPツアー<MAN WITH A MISSION presents“XV e.p. Tour 2025”>の各地出演バンドを発表した。<MAN WITH A MISSION presents“XV e.p. Tour 2025”>は、2025年2月から行われたバンド結成15周年を記念した全国9都市12公演のリクエストセットリストツアー<MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>では開催のなかった東京・大阪・広島の3都市で開催される対バンツアーだ。

<MAN WITH A MISSION presents “XV e.p. Tour 2025”>

2025年6月19日(木)東京・Zepp Haneda(TOKYO) 対バン:[Alexandros]

2025年6月23日(月)大阪・Zepp Osaka Bayside 対バン:THE BACK HORN

2025年7月4日(金)広島・広島文化学園HBGホール 対バン:MONGOL800



MWAM OFFICIAL HP 先行予約

2025年5月23日(金)12:00〜5月28日(水)23:59 イープラス(抽選)



○前売りチケット料金>

※6/19 Zepp Haneda/6/23 Zepp Osaka Bayside

1Fスタンディング 一般\6,600/学割¥5,500(税込/ドリンク代別)

2F指定 一般\6,600/学割¥5,500(税込/ドリンク代別)

2F後方スタンディング 一般\6,100/学割¥5,000(税込/ドリンク代別)



※7/4 広島文化学園HBGホール

指定席 一般\6,600/学割¥5,500(税込)

着席指定席 一般\6,600/学割¥5,500(税込)

枚数制限:お一人様各公演2枚まで



番組情報

『4カ月連続!MAN WITH A MISSION 結成15周年スペシャル』

<MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>

6月15日(日)午後8:00 WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり

番組サイト https://www.wowow.co.jp/music/mwam/

リリース情報

◆アナログ盤『The World’s on Fire』

2025年8月20日(水)発売

品番・価格:SRJL-1141〜1142 ¥5,280(税込)/\4,800(税抜)

仕様:2枚組(33RPM)、15周年メモリアル数量限定ナンバリング

予約:https://ManWithAMission.lnk.to/TheWorldsOnFire_LP



○特典対象店舗/特典内容

Amazon.co.jp:メガジャケ

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



・2025年9月

「Break and Cross the Walls 機彌薀▲淵蹈芦

・2025年10月

「Break and Cross the Walls 供廖Trick or Treat e.p.」初アナログ化

「MAN WITH A MISSION」「MASH UP THE WORLD」アンコールプレス予定



◆最新EP『XV e.p.』好評発売中

配信:https://MWAM.lnk.to/XV_e.p.

CD:https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG

イベント出演情報

2025年6月7日(土)<FIRST SAIL “PORTBASE OPENING CEREMONY” MEET UP>

会場:COMTEC PORTBASE

https://portbase.co.jp/schedule/20250607/



2025年6月14日(土)<SATANIC CARNIVAL 2025>

会場:幕張メッセ 国際展示場 9-11

https://carnival.satanic.jp/2025/



2025年6月25日(水)<STRAIGHTENER presents “BROKEN SCENE” 2025>

会場:豊洲PIT

https://www.straightener.net//carnival.satanic.jp/2025/



2025年6月28日(土)<B’z presents UNITE #02>

会場:Kアリーナ横浜

http://bz-vermillion.com/unite02/



2025年7月2日(水)<J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2025 ACOUSTIC>

会場:Zepp Haneda

https://www.j-wave.co.jp/topics/entry_kings27/



2025年7月5日(土)<京都⼤作戦2025〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜>

会場:京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

https://kyoto-daisakusen.kyoto/25/



2025年7月19日(土)<NUMBER SHOT2025>

会場:みずほPayPayドーム福岡

https://numbershot.jp/2025/



2025年7月26日(土)、27日(日)<OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14>

*出演日は後日発表

会場:男鹿市船川港内特設ステージ(秋田県)

https://onrf.jp/



2025年8月3日(日)<Sammy presents NEW HORIZON FEST>

会場:幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

https://www.sammy.co.jp/japanese/fest/2025/newhorizon/



2025年8月17日(日)<SUMMER SONIC 2025 OSAKA>

会場:万博記念公園

https://www.summersonic.com/info/osaka/



2025年8月22日(金)<WILD BUNCH FEST.2025>

会場:山口きらら博記念公園

https://www.wildbunchfest.jp/



2025年9月6日(土)、7日(日)<WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025>

*出演日は後日発表

会場:熊本県農業公園カントリーパーク

https://1chancefes.com/



2025年9月21日(日)<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025>

会場:千葉市蘇我スポーツ公園(千葉市中央区)

https://rijfes.jp/

<MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025>

2025年

10月2日(木)UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

10月3日(金)UK Manchester @ O2 Ritz

10月5日(日)UK Birmingham @ XOYO

10月8日(水)Germany Berlin @ Metropol

10月10日(金)The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

10月11日(土)France Paris @ Salle Pleyel

10月14日(火)Germany Frankfurt @ Batschkapp

10月15日(水)France Lyon @ Le Transbordeur

10月17日(金)Germany Cologne @ E-Werk

10月18日(土)Germany Hamburg @ Markthalle

10月21日(火)Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

10月23日(木) Germany Munich @ Backstage Werk

10月24日(金)Austria Vienna @ Simm City

チケット詳細:http://lnk.to/MWAM-HATW2025

出演アーティストには、近年はフェスでの共演はありながらも久しぶりとなる2マン共演の盟友バンド3組が名を連ねた。初日である6月19日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)に[Alexandros]、6月23日の大阪・Zepp Osaka BaysideにTHE BACK HORN、そして、最終公演となる7月4日の広島・広島文化学園HBGホールにMONGOL800を迎える。同公演は、5月23日12時からオシャルHP先行予約が予定されているので、ぜひこの機会にチェックして欲しい。なお、今夏は各地大型フェスティバルに続々出演が決定しているMAN WITH A MISSION。8月20日には4thアルバム『The World’s on Fire』のアナログ盤リリースが決定。2025年の15周年一年をかけて名盤アルバムに加え、現在では入手困難となっている初期作のアナログ盤アンコールプレスも決定している。また、秋にはヨーロッパ6カ国13カ所をヘッドライナーとして廻るツアー<“HOWLING ACROSS THE WORLD”UK/EU TOUR 2025>を開催する。