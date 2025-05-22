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2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãSUMMER SONIC 2025 OSAKA¡ä
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https://www.summersonic.com/info/osaka/
2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡ãWILD BUNCH FEST.2025¡ä
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https://www.wildbunchfest.jp/
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2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡ä
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10·î3Æü¡Ê¶â¡ËUK Manchester @ O2 Ritz
10·î5Æü¡ÊÆü¡ËUK Birmingham @ XOYO
10·î8Æü¡Ê¿å¡ËGermany Berlin @ Metropol
10·î10Æü¡Ê¶â¡ËThe Netherlands Eindhoven @ Effenaar
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËFrance Paris @ Salle Pleyel
10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËGermany Frankfurt @ Batschkapp
10·î15Æü¡Ê¿å¡ËFrance Lyon @ Le Transbordeur
10·î17Æü¡Ê¶â¡ËGermany Cologne @ E-Werk
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËGermany Hamburg @ Markthalle
10·î21Æü¡Ê²Ð¡ËCzech Republic Prague @ Lucerna Music Bar
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë Germany Munich @ Backstage Werk
10·î24Æü¡Ê¶â¡ËAustria Vienna @ Simm City
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