オーストラリア発祥のサーフトリップ追従型音楽フェスとして2022年に日本では宮崎にて初開催された<DROP FESTIVAL>が、2025年から九州サーフィン発祥の地と言われる佐賀県唐津市に会場を移し、<Karatsu Drop Festival 2025>として開催されることが発表となった。開催日程は9月27日および28日の2日間、会場は、佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜だ。

■<Karatsu Drop Festival 2025>



9月27日(土) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜open11:00 / start12:00 / ※終演21:00予定9月28日(日) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜open11:00 / start12:00 / ※終演20:00予定佐賀県唐津市東唐津4丁目)▼出演アーティスト ※50音順【9/27(土)】GANG PARADE、KREVA、The BONEZ、Def Tech、Dragon Ash、レトロリロン、Pixel Ribbon (Opening Act) / ...and more【9/28(日)】imase、GADORO、木村カエラ、KOGYARU、Chara、Dos Monos、チャラン・ポ・ランタン、MINMI、ASTERISM (Opening Act) / ...and more両日出演:DJやついいちろう▼チケット料金(税込)・一般:1日券 11,000円 / 2日券 20,000円・小中高生:1日券 8,500円 / 2日券 16,000円・小学生:1日券 1,000円 ※先行期間限定販売・駐車場チケット:1台 3,000円※唐津市民割引・佐賀県民割引あり(6/1(日)〜指定販売所のみ購入可能)※未就学児入場無料/ただし、未就学児1名につき大人1名の付添が必要※小学生チケットは先行期間のみ販売/2日券の販売はございません。一般発売後は小学生も小中高生チケットの価格となります。【オフィシャル最速先着先行】受付期間:5/22(木)12:00〜チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/karatsu-thedropfes/主催:からつドロップフェス実行委員会 / サガテレビ / エフエム佐賀協力:佐賀県 / 唐津市 / 虹の松原ホテルThe beach / 唐津シーサイドホテル企画 / 制作 / 運営:GAKUONユニティ・フェイス / ワイズコネクション / VILLAGE INC. / Drop Festival Japan(問)GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111