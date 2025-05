松田聖子が、6月4日に発売するデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』の正式曲目を発表した。本アルバムでは、松田聖子が自ら厳選した楽曲が収録されている。Disc1、2は「青い珊瑚礁 〜Blue Lagoon〜 2025 Mix」「瞳はダイアモンド 〜Diamond Eyes〜」「SWEET MEMORIES 〜甘い記憶〜」など代表曲のセルフカバーを主体に構成しており、更に今作に向けて「あなたに逢いたくて 〜Missing You〜 2025」「渚のバルコニー 2025」「Rock'n Rouge 2025」など10曲のセルフカバーを新たにレコーディングした意欲的なラインナップとなっている。

『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』



▲ベストアルバム特典画像 ▲ベストアルバム特典画像

2025年6月4日(水)発売予約:https://lnk.to/SEIKO_45al_ec◆曲目- 45周年記念盤 各ディスク選曲コンセプト -Disc1:シングルA面曲セルフカバーDisc2:シングルB面及びアルバム収録曲セルフカバーDisc3 & 4:聖子が選ぶ!オリジナル・シングルベスト※通常盤はDisc1&2のみとなりますDisc 1:1 青い珊瑚礁 〜Blue Lagoon〜 2025 Mix2 チェリーブラッサム 20213 赤いスイートピー English Version4 渚のバルコニー 20255 瞳はダイアモンド 〜Diamond Eyes〜6 Rock'n Rouge 20257 時間の国のアリス 〜Alice in the world of time〜8 ピンクのモーツァルト 20259 Pearl-White Eve 202510 あなたに逢いたくて 〜Missing You〜 202511 Shapes Of HappinessBonus Track 赤いスイートピー English Jazz VersionDisc 21 レモネードの夏 20252 愛されたいの 20253 未来の花嫁 20254 セイシェルの夕陽 〜40th Anniversary〜 2025 Mix5 SWEET MEMORIES 〜甘い記憶〜6 蒼いフォトグラフ 〜Photograph of yesterdays〜7 Star 20258 瑠璃色の地球 20209 時間旅行 〜I still miss you〜10 ベルベットフラワー 202511 StardustDisc 31 裸足の季節2 風は秋色3 白いパラソル4 風立ちぬ5 赤いスイートピー6 野ばらのエチュード7 天国のキッス8 ハートのイアリング9 ボーイの季節10 Strawberry Time11 Precious Heart12 きっと、また逢える...Disc 41 大切なあなた2 素敵にOnce Again3 さよならの瞬間4 私だけの天使 〜Angel〜5 Gone with the rain6 恋する想い 〜fall in love〜7 20th Party8 いくつの夜明けを数えたら9 薔薇のように咲いて 桜のように散って10 風に向かう一輪の花11 私の愛