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Disc2¡§¥·¥ó¥°¥ëBÌÌµÚ¤Ó¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼
Disc3 & 4¡§À»»Ò¤¬Áª¤Ö¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥¹¥È
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Disc 1¡§
1 ÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì ¡ÁBlue Lagoon¡Á 2025 Mix
2 ¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à 2021
3 ÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼ English Version
4 ½í¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ 2025
5 Æ·¤Ï¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É ¡ÁDiamond Eyes¡Á
6 Rock'n Rouge 2025
7 »þ´Ö¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹ ¡ÁAlice in the world of time¡Á
8 ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È 2025
9 Pearl-White Eve 2025
10 ¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ ¡ÁMissing You¡Á 2025
11 Shapes Of Happiness
Bonus Track ÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼ English Jazz Version
Disc 2
1 ¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Î²Æ 2025
2 °¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤Î 2025
3 Ì¤Íè¤Î²Ö²Ç 2025
4 ¥»¥¤¥·¥§¥ë¤ÎÍ¼ÍÛ ¡Á40th Anniversary¡Á 2025 Mix
5 SWEET MEMORIES ¡Á´Å¤¤µ²±¡Á
6 Áó¤¤¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ ¡ÁPhotograph of yesterdays¡Á
7 Star 2025
8 ÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå 2020
9 »þ´ÖÎ¹¹Ô ¡ÁI still miss you¡Á
10 ¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥Õ¥é¥ï¡¼ 2025
11 Stardust
Disc 3
1 ÍçÂ¤Îµ¨Àá
2 É÷¤Ï½©¿§
3 Çò¤¤¥Ñ¥é¥½¥ë
4 É÷Î©¤Á¤Ì
5 ÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼
6 Ìî¤Ð¤é¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É
7 Å·¹ñ¤Î¥¥Ã¥¹
8 ¥Ï¡¼¥È¤Î¥¤¥¢¥ê¥ó¥°
9 ¥Ü¡¼¥¤¤Îµ¨Àá
10 Strawberry Time
11 Precious Heart
12 ¤¤Ã¤È¡¢¤Þ¤¿°©¤¨¤ë...
Disc 4
1 ÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Ê¤¿
2 ÁÇÅ¨¤ËOnce Again
3 ¤µ¤è¤Ê¤é¤Î½Ö´Ö
4 »ä¤À¤±¤ÎÅ·»È ¡ÁAngel¡Á
5 Gone with the rain
6 Îø¤¹¤ëÁÛ¤¤ ¡Áfall in love¡Á
7 20th Party
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