広告表現・デザイン面までプロが校正！65年におよぶ 広告制作の経験を活かした独自の校正サービスを提供開始

たきコーポレーションは、長年の制作現場で培ったノウハウを活かし、デザイン会社内のクリエイターによるプロの校正サービスを単独サービスとして提供開始します。

たきコーポレーション「プロの校正サービス」

●サービスの利用について

基本料金 1時間/8,000円(税抜)

例:2営業日で校正を行う場合 8,000円×16時間=128,000円(税抜)

※1日/8時間稼働計算

誤字脱字だけでなく、表現の整合性やデザイン面までを多角的にチェックすることで、高品質なクリエイティブの提供をご支援します。

●校正サービスについて

クオリティの高いクリエイティブを、より高精度な仕上がりでお届けしたい。

そのような想いから、たきコーポレーションでは校正部という独立した部署を設けています。

在籍しているスタッフのすべては、専門的な知識を学んだプロの校正者。

しかも、アートディレクターやコピーライターなどのキャリアを持つ、制作者としての知見も兼ね備えたベテランも豊富です。

誤字脱字のチェック、表現の統一などの基本的な校正はもちろん、不適切表現の有無から図版・色味の検証まで、さまざまな角度から徹底した品質管理を行っています。

