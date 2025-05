エミー賞®21冠をはじめ、数々の賞を受賞した大人気シリーズが待望の新シーズンへ!

ディズニープラス「スター」にて、ドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン4が2025年6月26日(木)より全10話一挙独占配信されます☆

ディズニープラス『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン4

配信開始日:2025年6月26日(木)

配信形態:ディズニープラス「スター」独占/全10話一挙配信

『一流シェフのファミリーレストラン』は、エミー賞®やゴールデン・グローブ賞®を総なめにした話題作。

ニューヨークの一流レストランで活躍していたカーミーが、亡き兄の残したレストラン「ザ・ベア」を立て直すため、個性的なスタッフたちと共に奮闘する姿を描いた、家族と料理と人生をテーマにした感動のドラマです。

最新シーズンでは、ついにレストラン「ザ・ベア」をオープンさせたカーミーたち。

しかし、資金繰りの悪化や評論家からの酷評に直面し、閉店へのカウントダウンが始まります。

「非日常」を提供しようと一致団結するメンバーたちは、次第に本当の家族のような絆を深めていきます。

カーミーが母ドナからの助言に背中を押され、「レストランの真実はただ1つ。独りじゃない」という言葉に希望を見出す姿は、今シーズンの大きな見どころです☆

豪華キャストとスタッフが続投

今シーズンでも、カーミー役のジェレミー・アレン・ホワイトをはじめ、

シドニー役:アイオウ・エディバリーリッチー役:エボン・モス=バラック姉ナタリー役:アビー・エリオットスイーツ担当:ライオネル・ボイスティナ役:ライザ・コロン=ザヤス(同役でエミー賞®助演女優賞受賞)ジミー役:オリヴァー・プラット母ドナ役:ジェイミー・リー・カーティス元恋人クレア役:モリー・ゴードン(予告編未登場)

など、実力派キャストが揃い踏み。

さらに、ショーランナーのクリストファー・ストーラーが引き続き製作総指揮・監督・脚本を担当し、作品のクオリティを高く維持しています☆

『一流シェフのファミリーレストラン』とは?

本作は、仕事と家族、夢と現実の狭間で葛藤しながらも前を向く、すべての人に共感を呼ぶストーリー。

第75回プライムタイム・エミー賞®ではコメディ・シリーズ部門で10冠、第76回では11冠を獲得した名作で、視聴者の“胃袋”と心を掴む作品として高い評価を得ています。

ディズニープラス スターでのシーズン4配信により、さらに多くの人々にその魅力が届くこと間違いなし。

笑って泣けて、心が温かくなる珠玉のドラマです。

『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン4の紹介でした。

©2025 FX Productions, LLC / Disney and its related entities

