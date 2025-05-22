±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼30Ç¯¡¡´ä°æ½ÓÆó»á¤ÎºîÉÊ¤ò¾®Àôº£Æü»Ò¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¤ÇºÆ¸½
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿´ä°æ½ÓÆó»á¡Ê62¡Ë¤ÎºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖThe¡¡Music¡¡Works:30th¡¡Anniversary¡¡of¡¡¡ÈLove¡¡Letter¡É¡×¤¬7·î20¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦COTTON¡¡CLUB¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö8Æü¤Ç»à¤ó¤À²ø½Ã¤Î12Æü¤ÎÊª¸ì¡×¤Ë³Ú¶Ê¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¡¥¸¥§¥ó¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê59¡Ë¡¢¿·³¤À¿»á¡Ê52¡Ë¤Î±Ç²è¡ÖÅ·µ¤¤Î»Ò¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö½Ëº×¡×¤ä¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡×¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿½÷Í¥¤Î»°±ºÆ©»Ò¡Ê28¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£´ä°æ»á¤È»°±º¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿²Î¼ê¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëËÒÌîÍ³°Í¡Ê39¡Ë¤¬¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ËÒÌî¤Ï½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54ºÐ¡Ë¤¬¼ç±é¤·¡¢´ä°æ»á¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖLove¡¡Letter¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ê¥ê¥¤¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡¢¡Ö²Ö¤È¥¢¥ê¥¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´ä°æ»á¤ÎºîÉÊ¤Ç·àÈ¼¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ä°æ»á¤Ï¡Ö¡ØLove¡¡Letter¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1995Ç¯3·î¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹ÊÔ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¡£ºîÉÊ¤òºî¤ëÅÙ¤Ë¶Ê¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢º£¤Ç¤ÏÁêÅö¤Ê¿ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡£Áª¶Ê¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÒÌîÍ³°Í¤Î¥Ô¥¢¥Î¡¢¹Ó°æÅí»Ò¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢ÎÓÅÄ½çÊ¿¤Î¥Á¥§¥í¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢»°±ºÆ©»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£