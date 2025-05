INIがネクタイほどいてあのちゃんに猛アピール！？：あのちゃんの電電電波

火曜深夜2時からは、「あのちゃんの電電電波♪」を放送!5月20日(火)の放送はINIをゲストに招き、あのちゃんにハマれるかを競う「ログインtoあの」チャレンジを決行!サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組グルーバルボーイズグループ・INIから、木村柾哉、後藤威尊、田島将吾、西洸人、松田迅、藤牧京介の6人が登場。おなじみの挨拶は「Log in to us! INIです」。リーダーの木村によると、「僕たちにログインしてください」という意味が込められているそう。そんなフレーズにちなんで、今回の企画は、「Log in to ANO!」。6人があのちゃんに"ログイン"してもらえるよう、様々なことにチャレンジする。

まずは、女性がキュンとする"かっこよくネクタイをゆるめる仕草"であのちゃんにアピール!最初にチャレンジしたのは田島で、設定は"ケンカ中"。「あのちゃん、まだ怒ってる?」と声をかけながらネクタイをゆるめ、「このネクタイみたいに、あのちゃんとのケンカもほどけたらいいな」とカメラ目線でニッコリ。仲直りできそうな甘いセリフだったが、あのちゃんのジャッジはまさかの「ログアウト」!理由は「ケンカしてる時にあんなんされたら腹立つ(笑)」。まず謝るのが先だったかも!?続いての挑戦者は西。「今日も疲れたなぁ」と渋めにネクタイをゆるめたかと思いきや…頭にネクタイをかぶって「ニィーー」(笑)。あのちゃん的に「めっちゃかわいかった」と「ログイン」判定で、メンバーたちは「基準がおかしい!」「何が当たるからわかんないぞ」と総ツッコミ!ラストは松田がチャレンジ。ネクタイをほどきながら、「ったくぅ、厄介なんだよオメェは。厄介な難事件なんだよ、オメェはぁ」と語り出す。この声色と口調、どこかで聞いたような…?すると、「バーロー!」と決めゼリフ。そう、あの名探偵アニメのキャラクターのモノマネでアピールしていたのだ!モノマネのクオリティは高かったが、あのちゃんの判定は「ログアウト」。理由は「訳わからないから」(笑)。松田は苦笑いしながら頭を抱えるのだった。この他、恋愛のピンチ的な状況"ふいに出るオナラ"を自己流の対処法で切り抜ける「オナラ言い訳チャレンジ」や、イケてるポージングで"奇跡の一枚"を撮影する「キメキメポージングチャレンジ」も。さらに、INI全員そろっての「Party Goes On」スタジオパフォーマンスも「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック!