¥á¥¥·¥³¤Î¡ÈÏÓÁÈ¤ßÃË¡É¤âWBC»²Àï¤Ø¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â³¡¹É½ÌÀ¡ÄÆüËÜÀï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡ÖºÍÇ½¤¬½¸·ë¡×
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¢¥í¥µ¥ì¡¼¥Ê¡¢WBC½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤
¡¡¥á¥¥·¥³¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÀã¿«¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃå¡¹¤ÈÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷¸þ¤±¤ÎÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖTUDN¡×¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¥å¥Ð¡¼¥ë¥Ä¥Þ¥ó»á¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥µ¥ì¡¼¥Ê³°Ìî¼ê¤¬2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥í¥µ¥ì¡¼¥Ê¤ÏWBC¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¥á¥¥·¥³¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡ÊWBC¤Ë¸Â¤é¤º¡ËÁ´¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Ï¹Ô¤¯¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¾ï¤Ë¥í¥É¥ê¥´¡Ê¥í¥Ú¥¹GM¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥¸¡¼¡Ê¥®¥ë´ÆÆÄ¡Ë¤Î²¼¡¢¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£WBC¤Ç¤ÏºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥¥·¥³¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£Èà¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥¢¥í¥µ¥ì¡¼¥Ê¤Ï¡¢2023Ç¯WBC¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎÂçÈôµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤É¤ä´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖWBC Central¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥×¥é¥É¥ê¥ó¥°»á¤Ï19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥í¥É¥ê¥´¡¦¥í¥Ú¥¹GM¤¬¥¢¥í¥µ¥ì¡¼¥Ê¤é¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÀÜ¿¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó³°Ìî¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯Êá¼ê¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹Åê¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¦¥ê¥¢¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥¦¥ê¥¢¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDeportrece¡×¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥®¡¼¥ìµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Åê¼ê¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¡¢¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥ÀÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥»¥í¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡Ë¤Î¥á¥¥·¥³·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î6Áª¼ê¤¬WBC¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2023Ç¯¤Ï½à·è¾¡¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÈÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¶¯·³ÃÄ¤Î·ëÀ®¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë