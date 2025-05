今回ご紹介するのはおきまささんがニコニコ動画に投稿した『「BOW AND ARROW」箏三重奏【メダリスト】』です。投稿者メッセージ(動画説明文より)引用----お久しぶりでございます。TVアニメ「メダリスト」のオープニング主題歌「BOW AND ARROW」を箏三重奏に編曲しました。----投稿者のおきまささんが今回「箏」の三重奏で演奏するのはアニメ「メダリスト」のOP曲『BOW AND ARROW』。

ポップでアップテンポな一曲を和楽器である箏の優雅さを感じる音で弾いていきます。「箏」は「柱(じ)」という画像にも写っている白い部品で音の高さを変える楽器です。琴に似ていますが別の楽器で、奈良時代に中国の唐から伝来しました。「行け 行け 追いつけない速度で」から始まる、原曲では徐々に盛り上がっていくサビのパートは箏で演奏すると、余韻が残る仕上がりとなっています。これには「和楽器になってもめちゃかっこいいな!」と称賛の声が上がります。もっともテンポが速く、盛り上がりも最高潮になるサビのメイン部分も難なく弾きこなす姿には「日本の伝統楽器のポテンシャル高ぇなあ」の声も。2番に入ると単一の高さの音を連続して小刻みに演奏する技法のトレモロも披露します。ただ再現するだけでなく、独自のアレンジが加わっています。そして、演奏は和楽器特有の余韻の中大満足のまま終わるのでした。今回は箏で『BOW AND ARROW』を演奏する様子を紹介しました。フルバージョンを聴いてみたいと思った方はぜひニコニコ動画でご視聴ください!視聴者コメント引用----・ここの盛り上がり好きぞわぞわする・木目ごと見慣れた箏いたの上・これはGOE+5・日本の伝統楽器のポテンシャル高ぇなぁ・見なよ……俺のおきまさを……----▼動画はこちらから視聴できます▼『「BOW AND ARROW」箏三重奏【メダリスト】』