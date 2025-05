東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のプール「Grand Bleu(グランブルー)」内に、ジムエリアがオープン!

宿泊された方は滞在中無料で24時間利用可能です☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Grand Bleu」ジムエリア

料金:宿泊者は無料

※レンタル品は有料

※チェックイン前・チェックアウト後の利用は、ロッカー・シャワー使用料として1,000円が必要です

※ビジター料金設定あり。プール営業時間内のみ利用可。One Harmony会員は500円割引。ポイントでの支払いやポイント積算は不可

レンタルサービス:

・ウェア(サイズS・M・L・XL)1点:500円(税込)

・ウェア上下セット:1,000円(税込)

・シューズ(サイズ22.5cm〜28.0cm):500円(税込)

・靴下:500円(税込) ※販売のみ

※プール営業時間内の貸出し。数に限りがあります

時間:宿泊者は滞在中24時間利用可能

トレーニングマシーン:

・カーディオ:トレッドミル3台/エリプティカルクロストレーナー1台/リカンベントバイク2台/アップライトバイク1台

・ストレングス:レッグカール・レッグエクステンション1台/マルチプレス1台/リアデルト・ペックフライ1台/プルダウン・シーテッドロウ1台/FTSグライド1台/マルチアジャスタブルベンチ2台

・その他:ダンベル/ジムボール/フィットネスマット/EPPフォームローラー/メディシンボール/アブホイール/プッシュアップバー/エッセンシャルフォームローラー

設備:ウォーターサーバー/タオル/消毒用シート/AED

場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 2階 プール「Grand Bleu」内

※利用時は、常にスポーツウェアとシューズを着用

※トレーニングマシーンはメンテナンスにより利用できない時間帯もあります

※ジムエリアの利用は18歳以上

※宿泊者が滞在中にジムエリアを利用の際は、シャワーや着替えは自身の客室を利用

※プールは営業時間内のみ、有料にて利用できます

※駐車場を利用の場合、6時間まで無料です(6時間以降30分ごとに300円)

グランドニッコー東京ベイ 舞浜のプール「Grand Bleu(グランブルー)」内に、ジムエリアがオープン!

10種類のトレーニングマシーンやダンベルエリア、エクササイズエリアなどを備え、プール以外でも心と身体をリフレッシュできます。

宿泊者の方は、滞在中無料で24時間利用可能です。

また、プール営業時間中は有料のウェアやシューズのレンタルも貸し出し。

利用は18歳以上となっているので、静かな空間でマイペースにトレーニングが行えます!

宿泊した際にはプールと共に利用したい、24時間無料のジムエリア!

グランドニッコー東京ベイ 舞浜のプール「Grand Bleu(グランブルー)」内にオープンした「ジムエリア」の紹介でした☆

