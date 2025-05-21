¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ó¡ª¡©´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡Ömilktouch(¥ß¥ë¥¯¥¿¥Ã¥Á)¡×¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤¬²Ö¤Ó¤é¤ß¤¿¤¤¤ËÆ©¤±¥Ä¥ä♡
milktouch¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
´Ú¹ñ¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömilktouch¡×¤Ï¡¢¡ÖFor Your Shining Day～¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Èー¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¡¢µ±¤¯¤â¤Î¤Ë～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥º¤òÌ³¤á¤ëTWICE¤ÎJIHYO(¥¸¥Ò¥ç)¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ëè²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ZÀ¤Âå¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª¡¡ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î²Ä°¦¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Êmilktouch¤«¤é¡¢¤³¤Î½Õ¡¢¤È¤Ó¤¤ê¥¥åー¥È¤Ê¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
²Ö±«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¦¤ë¤¦¤ë¡ª¥Ç¥åー¥¹¥Æ¥¤¥ó¥·¥¢ー¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹Á´7¿§¤ò¥ì¥Ó¥åー
¤Þ¤ë¤Ç²Ö¤Ó¤é¤ËÍî¤Á¤¿±«Î³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ä¥ä¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Ç¥åー¥¹¥Æ¥¤¥ó¥·¥¢ー¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿°¤Ë¥·¥¢ー¤ÊºÌ¤ê¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤½á¤¤¤ò¥×¥é¥¹¡£¤×¤ë¤ó¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿°¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
Á´7¿§¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥éー¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿°¤Ë¤Î¤»¤¿¥¤¥áー¥¸¤È¶¦¤Ë¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã01 Morning Haze(¥âー¥Ë¥ó¥°¥Ø¥¤¥º)¡ä
ÁáÄ«¤ÎÌ¸¤ò´Þ¤ó¤À²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ ¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÑ³¤²¤Ê°õ¾Ý¤Î¥ß¥åー¥È¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¡£È©¤Ê¤¸¤ß¤¬È´·²¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥«¥éー¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸ý¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¡ã02 Bubbly Pink(¥Ð¥Ö¥êー¥Ô¥ó¥¯)¡ä
²Ö¤Ó¤é¤Î¾å¤ËÅ¾¤¬¤ë¤·¤º¤¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÄÎù¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¥Óー¥Ô¥ó¥¯¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Çー¥È¤ä½÷»Ò²ñ¤Ê¤É¡¢´Å¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£½Å¤ÍÅÉ¤ê¤ÇÈ¯¿§¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
¡ã03 Peony Rain(¥Ô¥ª¥Ëー¥ì¥¤¥ó)¡ä
¤·¤È¤·¤È¤È¹ß¤ë½Õ¤Î±«¤ËÇ¨¤ì¤¿¥Ô¥ª¥Ëー¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥ß¥åー¥Æ¥Ã¥É¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ô¥ó¥¯¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¥âー¥ô¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ÀäÌ¯¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥éー¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¾åÉÊ¤µ¤â±é½Ð¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡ã04 Mellow Ending(¥á¥í¥¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°)¡ä
½Õ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î´Å¤¤Æüº¹¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡£¤Û¤ó¤Î¤êÀÖ¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢È©¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿°¤Î¿§¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¿Íµ¤¤ÎMLBB(My Lips But Better)¥á¥¤¥¯¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢·ì¿§´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³¤Ê¿°¤Ë¡£
¡ã05 Peach Drop(¥Ôー¥Á¥É¥í¥Ã¥×)¡ä
ÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Ç¤¤é¤á¤¯±«Î³¤Ë»÷¤¿¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ôー¥Á¥³ー¥é¥ë¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ç½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥¨¥Ù¥Èー¥ó¤ÎÈ©¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯¿Æ¤·¤ß¤Ë¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¡ã06 Rose Demure(¥íー¥º¥Ç¥ß¥å¥¢)¡ä
Ïª¤¬¤½¤Ã¤È¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥íー¥º¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤¿§¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Î®¹Ô¤ê¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥ì¥Ã¥·ー¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹♡
¡ã07 Mauve Shower(¥âー¥ô¥·¥ã¥ïー)¡ä
Îä¤¿¤¯¹ß¤ë±«Î³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¯ー¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Î¥âー¥ô¥Ùー¥¸¥å¡£ ¥°¥ìー¤¬¤«¤Ã¤¿±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤Ç¡¢º£¤Ã¤Ý¤µÉº¤¦¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥«¥éー¤È½Å¤Í¤Æ¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥«¥éー¡ª
Ïª¶Ì¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ©ÌÀ´¶¡ª¥Ç¥åー¥¹¥Æ¥¤¥ó¥·¥¢ー¥ªー¥í¥é¥°¥í¥¹Á´4¿§
²Ö¤Ó¤é¤ËÍÉ¤ì¤ëÏª¶Ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿Æ©ÌÀ´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñー¥ë¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ç¥åー¥¹¥Æ¥¤¥ó¥·¥¢ー¥ªー¥í¥é¥°¥í¥¹¡×¤â¤´¾Ò²ð¡£ ¤³¤Á¤é¤ÏÁ´4¿§¤Ç¡¢¤É¤ì¤â½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¿°¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Êµ±¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù
¡ã01 Honey Dew(¥Ï¥Ëー¥Ç¥åー)¡ä
Æüº¹¤·¤Ëµ±¤¯¥Ùー¥¸¥å¥·¥Þー¥°¥í¥¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñー¥ë¤¬¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤µ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¢ö
¡ã02 Baby Dew(¥Ù¥¤¥Óー¥Ç¥åー)¡ä
²Ö¤Ó¤é¤Î¤·¤º¤¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥·¥Þー¥°¥í¥¹¡£´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ù¥Óー¥Ô¥ó¥¯¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ðー¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñー¥ë¤¬ßê¤á¤¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¿°¤ÎÆâÂ¦¤«¤é½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£°»¤òçÓ¤á¤¿¤¢¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿°¤Ë¶»¥¥å¥ó♡
¡ã03 Ocean Dew(¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ç¥åー)¡ä
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤Èµ±¤¯¥¯ー¥ë¥·¥Þー¥°¥í¥¹¡£¥·¥ë¥Ðー¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤²¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯ー¥ë¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥«¥éー¡£
¡ã04 Ice Dew(¥¢¥¤¥¹¥Ç¥åー)¡ä
Æ©ÌÀ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥Þー¥°¥í¥¹¡£¥·¥ë¥Ðー¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥é¥á¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç·ë¾½¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤È¡¢Ñ³¤²¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë½Å¤Í¤Æ¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤·¡¢Ã±ÉÊ¤Ç»È¤Ã¤Æ¼«Á³¤Êµ±¤¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤·¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¤ËÆëÀ÷¤à¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡£
milktouch¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤³¤ÇGET¤Ç¤¤ë¤Î¡©
¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤milktouch¤Î¥Ç¥åー¥¹¥Æ¥¤¥ó¥·¥¢ー¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤È¥Ç¥åー¥¹¥Æ¥¤¥ó¥·¥¢ー¥ªー¥í¥é¥°¥í¥¹¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª¥í¥Õ¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹♡¡¡¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î¥í¥Õ¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥éー¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Î¿°¤òGET¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
milktouch
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://milktouch.jp/
¸ø¼°Instagram : https://www.instagram.com/milktouch_japan/