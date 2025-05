500点以上のジュエリーを試着！オレフィーチェ「ジュエルームin仙台」

ジュエリーブランド「オレフィーチェ」は、2025年5月31日(土)・6月1日(日)の2日間、仙台市青葉区の「COMPASS(仙台協立第1ビル)」にて、東北初となる“試着特化型”ジュエリーイベント「ジュエルームin仙台」を開催します。

オレフィーチェ「ジュエルームin仙台」

開催日 :2025年5月31日(土)〜6月1日(日)

・5月31日(土)11:00〜19:00(最終入場18:00)

・6月1日(日)11:00〜17:00(最終入場16:00)

会場 :COMPASS(仙台協立第1ビル)

所在地 :〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目8−13 仙台協立第1ビル 1階

アクセス:地下鉄南北線「広瀬通駅」より徒歩7分

参加費 :無料(予約不要)

これまで名古屋、札幌、福岡で開催し大好評を博した「ジュエルーム」が、ついに東北地方に初上陸。

オレフィーチェこだわりのジュエリーを実際に試着し、その輝きやデザインの美しさを直接体感できます。

500点以上のジュエリーを試着できる本イベントにて、オレフィーチェのジュエリーとの特別な出会いを体験ください。

■ジュエルームの特徴

500点以上のジュエリーを試着

●500点以上のジュエリーを試着可能

オンラインショップで人気のアイテムから最新作、限定アイテムまで、豊富なラインナップを用意。

●ジュエリーコーディネーターによるアドバイス

リングサイズの測定や、お手持ちのジュエリーとのコーディネート提案など、専門スタッフがサポートします。

●来場者限定特典

イベントに来場いただいたお客様には、特別なクーポンをプレゼントします。

ジュエリーをお得に購入するチャンスです。

●購入はオンラインショップで

会場にレジはございません。

試着いただいたジュエリーは、オンラインショップより購入できます。

■ジュエルームはこんな方におすすめ

● オンラインで気になっていたジュエリーを実際に試着したい方

● 一人でじっくりジュエリーを選びたい方

● プレゼント選びの参考にしたい方

● スタッフに付きっきりで接客されるのは少し緊張してしまう方

■ジュエルームの楽しみ方

ジュエルームの流れは至ってシンプルです。

展示されているジュエリーの中から、試着したいジュエリーの名前をオーダーシートに記入するだけ。

あとはスタッフがお席までジュエリーをお持ちします。

ジュエリーの試着は何度でも可能です。

お時間の許す限り、たくさんのジュエリーをご試着ください。

ジュエルームの楽しみ方

福岡会場での様子

札幌会場での様子

■注意事項

● 展示品はすべて試着用サンプルとなりますので、その場でのお持ち帰りはできません。

● 専用駐車場はございません。

お車でお越しの際は近隣のコインパーキングを利用ください。

「ジュエルームin仙台」で、ぴったりのジュエリーを見つける特別な時間を楽しめます。

