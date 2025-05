◆もーりーら芸能人が“合唱”で真剣勝負

【モデルプレス=2025/05/22】フジテレビ系『オールスター合唱バトル』の第6弾が、6月8日19時から3時間にわたり放送されることが決定。10人組ダンス&ボーカルグループ ・BUDDiiSの森英寿(以下、もーりー)らのコメントが公開された。この番組は、芸能界を代表する歌唱力自慢の芸能人たちが、20人1組のチームとなり、“合唱”で真剣勝負を繰り広げる歌の団体バトル。MCはおなじみのDAIGO、松井玲奈、進行は伊藤利尋(フジテレビアナウンサー)、宮本真綾(フジテレビアナウンサー)が務める。勝敗を決める審査員には、武田真治、新妻聖子、はいだしょうこ、宮本亞門の4人のほか、会場に集まった一般審査員100人。100人それぞれが1曲100点満点で審査をし、その平均点が点数となる。

◆各合唱団が披露する楽曲

◆各合唱団リーダーコメント

今回は、愛来(AMEFURASSHI)率いる「昭和平成令和アイドル合唱団」、もーりー率いる「最強ボーイズ合唱団」、狩野英孝率いる「歌ウマ芸人合唱団」、伊礼彼方率いる「ミュージカル合唱団」、さくらまや率いる「演歌合唱団」、福澤朗率いる「歌ウマアナウンサー合唱団」、RIOSKE(ペルピンズ)率いる「ミリオン再生合唱団」の計7チームによる合唱バトル。各合唱団が披露する楽曲以下の通り。放送を前に、もーりーは「合唱は普段やらないジャンルではありますが、音楽をやっている身として恥じないような合唱をお届けできればと思います」と意気込み、「僕たちの情熱を皆さんにくみ取ってもらえたらうれしいです!」とメッセージを送っている。「ミリオン再生合唱団」が3連覇を果たすのか、はたまた新たな王者が生まれるのか。歌ウマ芸能人による真剣勝負が繰り広げられる。なお、2ヶ月におよぶ練習の模様、収録の裏側は公式TikTokで配信されている。(modelpress編集部)・「昭和平成令和アイドル合唱団」渡辺美里『My Revolution』、松田聖子『SWEET MEMORIES』・「最強ボーイズ合唱団」BUMP OF CHICKEN『天体観測』、尾崎豊『15の夜』・「歌ウマ芸人合唱団」こっちのけんと『はいよろこんで』、ビートたけし『浅草キッド』・「ミュージカル合唱団」CHAGE and ASKA『SAY YES』、DREAMS COME TRUE『朝がまた来る』・「演歌合唱団」THE BLUE HEARTS『TRAIN-TRAIN』、テレサ・テン『時の流れに身をまかせ』・「歌ウマアナウンサー合唱団」槇原敬之『どんなときも。』、スピッツ『空も飛べるはず』・「ミリオン再生合唱団」Mrs. GREEN APPLE『ケセラセラ』、AI『Story』愛来「絶対に負けられないですし、昭和平成令和アイドルの良さを見せつけられたらと思います!全員を夢中にさせます!」もーりー「合唱は普段やらないジャンルではありますが、音楽をやっている身として恥じないような合唱をお届けできればと思います。僕たちの情熱を皆さんにくみ取ってもらえたらうれしいです!」狩野「仕上がりはバッチリです!いままで同時優勝はしたことあるのですが単独優勝は味わっていないので、このメンバーで単独優勝して今までの練習が報われたらうれしいです!」伊礼「僕たちが“合唱とはなんぞや!”というのを皆さんにお届けします。前回(準優勝)の悔しさを晴らしたいと思います!」さくら「ここで優勝を取り戻して王者復活したいと思います!我々、過去最高の出来です。新生演歌チームをお見せできると確信しております。皆さん期待していて下さい」福澤「我々は人前で話すことには慣れているのですが人前で歌うという経験値が極めて低いので聞く方見る方の心に“ジャストミート!”するような歌声をお届けできればと思います!ただただひたすら、伝えるということだけに誠心誠意込めてお届けできたらなと思います!」RIOSKE「今回もすべて尽くしてやってきました。僕の仲間とだったら素敵なものをお届けできると思うので絶対に3連覇します!」【Not Sponsored 記事】