AI-OCR処方箋自動入力システム「薬師丸賢太」と協業！OZ「Pas-IS(パシーズ)」

OZは、チェーン薬局向け・処方箋遠隔入力サービス「Pas-IS(パシーズ)」において、NeoXが提供するAI-OCR処方箋自動入力システム「薬師丸賢太」との協業を開始します。

■サービス内容

各店舗から「薬師丸賢太」を通して処方箋を送り、遠隔でセンター(または他店舗)から処方箋画像を「Pas-IS」で受信し、処方箋を入力することが実現できます。

処方箋を受信する代行入力(センターまたは他店舗)側は、複数の店舗から受信することを想定しており、処方箋の絞り込みや優先順を指定することができます。

(※特許取得済み)

また、処方箋入力代行の効率化を進めるための各種データ分析や、CSVダウンロードが可能です。

これにより同一チェーン薬局内のリソースを最大化できます。

※店舗と代行入力側(センターまたは他店舗)の利用イメージ※

※全社利用イメージ(連携の効果)※

■導入効果(メリット)

1. 業務の平準化とリソース最大化

同一法人内で人財を効率的に配置し、育休・産休社員の戦力化にも貢献

2. 突発的な業務ニーズへの柔軟対応

急な人手不足や業務増加時にも、遠隔でスムーズに対応可能

3. 患者対応への強化

店舗スタッフが患者対応に注力できる環境づくりを支援

4. 持続可能な地域医療の実現

人手不足が深刻な地域でも、安定した薬局運営が可能に

5. 経営改善への寄与

入力業務の集約による業務効率化が経営改善に直結

6. 全社リソースの最適化による次世代運営の実現

これまでの「個店最適」から「法人全体の最適化」へと進化

