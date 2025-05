石川県加賀市山中温泉にて開催！KAGA SPA TRAIL ENDURANCE100 BY UTMB(R)

加賀スパ エンデュランス100 by UTMB(R) 実行委員会は、2025年6月19日(木)から22日(土)にかけて、石川県加賀市山中温泉にて「KAGA SPA TRAIL ENDURANCE100 BY UTMB(R)」を開催します。

KAGA SPA TRAIL ENDURANCE100 BY UTMB(R)

この大会は、日本初となるUTMB(R)ワールドシリーズの公式戦として、100K、50K、20Kの3カテゴリーに、世界43か国から計2,848名のランナーが参加する予定です。

■ 国際色豊かで多様性に富んだ選手層

世界的に有名なトレイルランニングシリーズであるUTMBワールドシリーズの日本での第一回大会は、国際色豊かな多様性に富んだレースになります。

2,848名のうちの33%である928名が海外選手、特に50Kと20Kのカテゴリーが多く好まれ、50Kは45%、20Kは49%が海外選手です。

最年少の選手は13歳(20K)、最年長は74歳(100K)と幅広い年齢層で、女性ランナーは721人参加します。

美しくも険しい石川県 山中温泉の歴史と自然を感じる山岳レースにチャレンジします。

■ 世界トップレベルのエリートランナーも多く参戦

また、UTMB Indexランキング上位のエリートランナーも世界各国から多く参戦します。

100Kの男子トップは、直近ではMount Yun by UTMB 2025とWenling Goden Coast Run 2025で2連勝している中国のTAO LUO(UTMB Index: 886)を筆頭に、MENGKAI BATE(中国/UTMB Index: 857)、Gediminas Grinius(リトアニア/UTMB Index: 847)、女子トップはVeronika Leng(スロバキア/UTMB Index: 750)が揃います。

彼らを迎え撃つ川崎 雄哉(UTMB Index: 840)や小笠原 光研(UTMB Index: 840)、吉住 友里(UTMB Index: 743)や秋山 穂乃果(UTMB Index: 725)といった日本のトップ選手も多く参戦予定で、世界トップレベルの熱いレースが繰り広げられることでしょう。

■ UTMB Finalsへの挑戦権

UTMBワールドシリーズとは、フランスのシャモニーを舞台に毎年開催される世界最大級のトレイルランニングレース「UTMB Finals」を頂点とした公式世界シリーズです。

世界各国で選ばれた大会が「ワールドシリーズ」として開催され、その完走者はUTMB本戦への出場抽選権を獲得できる仕組みです。

トレイルランナーが一度は夢見る、フランス シャモニーの大舞台の予選大会の位置づけであるワールドシリーズは、2024年末時点で28か国で開催されていましたが、日本大会はなく、志すランナーは海外に抽選権を獲得しに行かなければなりませんでした。

2015年から開催実績を持つOSJ山中温泉トレイルレースをUTMBワールドシリーズとしてリニューアルし、地元との強固な連携はそのままに誕生したのが、KAGA SPA TRAIL ENDURANCE100 BY UTMB(R)です。

選手達は、世界中の強豪ランナーが集う国際大会としての盛り上がりと、日本古来の歴史情緒あふれる渓谷の温泉地を堪能することができます。

■ 自然災害からの復興とさらなる地域活性化を願って

大会開催により、地域振興・観光促進・国際交流の活性化が期待されており、石川県、地元観光業、アウトドアブランド、そして全国のトレイルランナーが一丸となってこの歴史的な大会を盛り上げていきます。

この大会は、地域資源の活用と国際交流の促進、持続可能な観光振興を目的として、地域・行政・民間が連携して開催します。

世界中のトレイルランナーに、加賀・山中温泉の魅力を存分に体験いただくことを目指しています。

山中温泉の歴史と自然を感じる山岳レースは、地元住民の皆様と全面的に連携したボランティア・応援体制を敷いています。

またレースメイン会場には、国内外のアウトドアブランドだけでなく、地元の特産品なども集まる充実したエキスポやフードコーナーがあり、選手だけでなく一般来場者も含めて楽しめます。

メイン会場山中座

■ 標高約500mから約1400mと低山が連なる難コース

各々の山は高くないけど、一つ一つの山を越えながら進むと獲得標高(100km種目)7,000m以上となり、UTMB本大会のCCCと同じ難コースが出来上がりました。

360度を見渡せる絶景の稜線トレイル、美しいブナの原生林を見ながらの急登、健やかに流れる渓流沿いのシングルトラック、木の根っこやガレ場のテクニカルな下り、メンタルに打ち勝つ長い林道、歴史感じる厳かな散策路等、日本ならではのトレイルコースに世界各国のランナーたちは感動することでしょう。

100kmと50kmのレースは山中温泉の中心から、20kmのレースは山中温泉からシャトルバスで約30分の石川県立森林公園から始まります。

100kmコースの特徴は、急勾配の登山道、渓流沿いのゆったりとしたシングルトラック、風光明媚な稜線の小道などで、絶好のコースロケーションと言えるでしょう。

50kmのコースは、最初にトレイルで1つの山を越えた後、しばらくロードが続き、後半に山岳が来るという刺激的なコースが特徴です。

20kmのコースは、傾斜の低い山や林道を中心としており、初心者でも参加しやすく、初めてのトレイルレースのゴールを目指すのにピッタリです。

全3レースの最後には、観光名所のひとつ「鶴仙渓」を通り、温泉街のメインストリート「ゆげ街道」から山中温泉の総湯である菊之湯を目指します。

レース終了後すぐに、開湯1300年、松尾芭蕉も愛してやまなかった滑らかな湯の山中温泉で疲れた体を思う存分リフレッシュすることができます。

大日山

鶴仙渓

―大会概要―

■大会開催日 :2025年6月21日(土) - 6月22日(日)

■大会エキスポ・選手事前受付:2025年6月19日(木) - 6月20日(金)

■競技種目 :(1) 100K、(2) 50K、(3) 20K

■エントリー合計 2,848名

(1) 100K部門

・距離 100km

・累積標高 +6,144mD

・スタート会場 山中温泉山中座(石川県加賀市)

・フィニッシュ会場 山中温泉山中座(石川県加賀市)

・スタート時刻 6月21日(土)

Wave 1:7時00分、Wave 2:7時10分、Wave 3:7時20分

・制限時刻 6月22日(日) 9時00分〜9時20分

・制限時間 26時間 *各Waveスタートから各計測

・エントリー 1,293名(一般エントリー・エリート含む)

(2) 50K部門

・距離 56km

・累積標高 +2,717mD

・スタート会場 山中温泉山中座(石川県加賀市)

・フィニッシュ会場 山中温泉山中座(石川県加賀市)

・スタート時刻 6月21日(土) Wave 1:8時30分、Wave 2:8時40分

・制限時刻 6月21日(土) 21時30分〜21時40分

・制限時間 13時間 *各Waveスタートから各計測

・エントリー 1,015名(一般エントリー・エリート含む)

(2) 20K部門

・距離 21km

・累積標高 +722mD

・スタート会場 県民の森(石川県加賀市)

・フィニッシュ会場 山中温泉山中座(石川県加賀市)

・スタート時刻 6月21日(土) Wave 1:10時00分、Wave 2:10時10分

・制限時刻 6月21日(土) 16時00分〜16時10分

・制限時間 6時間 *各Waveスタートから各計測

・エントリー 540名(一般エントリー・エリート含む)

◇主催 加賀温泉トレイルレース実行委員会

◇後援 石川県、加賀市、加賀市教育委員会、北國新聞社、

加賀商工会議所、山中商工会山中漆器協同組合

◇UTMB Worldスポンサー HOKA、SUNNTO、VIBRAM

◇大会スポンサー NIKKE、POWERSPORTS

◇大会会長 滝川 次郎

◇大会実行委員長 石川 章

◇大会プロデューサー 滝川 次郎

◇大会事務局 有限会社パワースポーツ

