¡ÚMLB¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õÁèÃ¥Àï¤ÇÌÌÃÌàµñÈÝá¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ö´íµ¡²óÈò¤Ç¤¤Æ¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡±¦¸ªÄË¤Ç¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÂçÁèÃ¥Àï¤ÎÍÈ¤²¶ç¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢£¸»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£²¡¢£²£´Ã¥»°¿¶¤È´üÂÔ¤òÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÁá¡¹¤ËÎ¥Ã¦¡£Á°É¾È½¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁèÃ¥Àï¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ê¤É£·µåÃÄ¤ÈÌÌÃÌ¡£Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÌÌÃÌ¤¹¤é¤µ¤ì¤º¤ËÁá¡¹¤ËàÃ¦Íîá¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¤¡¢Åö»þ¤ÎµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£È£Á£Ô¡¡£Â£Á£Ì£Ì£Ó¡¡£Ï£Õ£Ô£Ô£Á¡¡£È£Å£Ò£Å¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´íµ¡¤ò²óÈò¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤º¡¢ÂåÍý¿Í¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£µ¨¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï´î¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ê¤·¤Î¥í¡¼¥Æ¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤òËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£