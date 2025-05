東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にて、現代まで受け継がれる匠の器を体験できる「長崎みかわち焼 伝統工芸フェア」を開催。

伝統工芸品「みかわち焼」にふれられる、2日間限定のフェアです!

ホテルオークラ東京ベイ「長崎みかわち焼 伝統工芸フェア」

みかわち焼 豆皿イメージ

開催期間:2025年7月19日(土)、7月20日(日)

開催場所:ホテルオークラ東京ベイ 宴会場「マーガレットルーム」(地下1階)

料金:入場無料

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にて、2日間限定の「長崎みかわち焼 伝統工芸フェア」を開催。

2025年7月19日・7月20日の2日間、みかわち焼に親しみ、理解を深める企画が用意されています☆

年間を通して、地元千葉県をはじめ、日本の伝統文化や地域の魅力を発信するイベントを開催しいるホテルオークラ東京ベイ。

今回は三川内陶磁器工業組合との共催で、豆皿販売だけでなく当地の窯元から講師を招き、みかわち焼を学べる講座や絵付け体験も実施されます!

豆皿市

開催時間:11:00〜16:00(予約不要)

「豆皿市」では、窯元が一枚一枚手描きで丁寧に作り上げた豆皿を展示販売。

みかわち焼を代表する唐子絵をはじめ、縁起物や花鳥風月をテーマにした絵が描かれています。

やさしい「やきもの」講座

開催時間:13:00〜13:30(要予約)

定員:各日40名

講師:平戸洸祥団右ヱ門窯 中里 太陽 氏、平戸松山窯 中里 彰志 氏

窯元から講師を招き、みかわち焼の歴史や、やきものについて楽しく学べる「やさしい『やきもの』講座」も開催。

豆皿市とあわせて、日常的にみかわち焼に触れ、魅力を感じられる企画です!

My皿絵付け体験

開催時間:13:40〜15:00(要予約)

料金:3,500円、お子様(小学生まで)3,000円

定員:各日40名

指導:平戸洸祥団右ヱ門窯 中里 太陽 氏、平戸松山窯 中里 彰志 氏

※料金には消費税、サービス料、胎土費、焼成費、講師費、テキスト費、送料が含まれます

※開催時間は予告なく変更になる場合があります

※できあがった作品は、後日自宅に配送します

※焼き上がりには約1ヶ月程度かかります

平戸洸祥団右ヱ門窯と平戸松山窯より講師を招いて、「My皿絵付け体験」も実施。

初めての方にもわかりやすい内容で、素焼きのお皿に自由に絵を描き、呉須での絵付け体験ができる企画です。

さらに、絵付け体験に参加した人を対象に、長崎県産品が当たる「お楽しみ抽選会」も開催されます☆

「みかわち焼」について

長崎県のやきもの「みかわち焼」は、江戸時代に平戸藩の藩主・松浦公のための器や献上品をつくる「御用窯」を設け、採算を度外視した手の込んだやきものを残しました。

明治時代以降は、国内外の富裕層に向けた繊細な細工や造形で人気を博しています。

この「手間をかける」精神は現代に至るまで連綿と受け継がれており、文様や絵柄のある器は一つひとつ手描きによって作られています。

みかわち焼の展示販売や窯元を招いての「やきもの」講座、絵付け体験も開催する2日間。

ホテルオークラ東京ベイの「長崎みかわち焼 伝統工芸フェア」は、2025年7月19日・7月20日に開催です☆

