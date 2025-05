フジテレビでは、6月8日午後7時から3時間にわたって『オールスター合唱バトル』第6弾が放送される。同番組では、芸能界を代表する歌唱力自慢の芸能人たちが、20人1組のチームとなり、“合唱”で真剣勝負を繰り広げる歌の団体バトルを展開、MCはDAIGO、松井玲奈、進行は伊藤利尋アナウンサー、宮本真綾アナウンサーが務める。勝敗を決める審査員は、武田真治、新妻聖子、はいだしょうこ、宮本亞門の4人のほか、会場に集まった一般審査員100人が担当。100人が1曲100点満点で審査をし、その平均点が点数となる。

今回は、愛来(AMEFURASSHI)率いる「昭和平成令和アイドル合唱団」、もーりー(BUDDiiS)率いる「最強ボーイズ合唱団」、狩野英孝率いる「歌ウマ芸人合唱団」、伊礼彼方率いる「ミュージカル合唱団」、さくらまや率いる「演歌合唱団」、福澤朗率いる「歌ウマアナウンサー合唱団」、RIOSKE(ペルピンズ)率いる「ミリオン再生合唱団」の計7チームによる合唱バトルとなる。「昭和平成令和アイドル合唱団」は渡辺美里「My Revolution」、松田聖子「SWEET MEMORIES」、「最強ボーイズ合唱団」はBUMP OF CHICKEN「天体観測」、尾崎豊「15の夜」、「歌ウマ芸人合唱団」はこっちのけんと「はいよろこんで」、ビートたけし「浅草キッド」、「ミュージカル合唱団」はCHAGE and ASKA「SAY YES」、DREAMS COME TRUE「朝がまた来る」、「演歌合唱団」はTHE BLUE HEARTS「TRAIN-TRAIN」、テレサ・テン「時の流れに身をまかせ」、「歌ウマアナウンサー合唱団」は槇原敬之「どんなときも。」、スピッツ「空も飛べるはず」、「ミリオン再生合唱団」はMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」、AI「Story」を披露する。「ミリオン再生合唱団」が3連覇を果たすのか、新たな王者が生まれるのか。また、2ヶ月におよぶ練習の模様、収録の裏側をTikTokで配信している。【コメント】■愛来絶対に負けられないですし、昭和平成令和アイドルの良さを見せつけられたらと思います!全員を夢中にさせます!■もーりー合唱は普段やらないジャンルではありますが、音楽をやっている身として恥じないような合唱をお届けできればと思います。僕たちの情熱を皆さんにくみ取ってもらえたらうれしいです!■狩野英孝仕上がりはバッチリです!いままで同時優勝はしたことあるのですが単独優勝は味わっていないので、このメンバーで単独優勝して今までの練習が報われたらうれしいです!■伊礼彼方僕たちが“合唱とはなんぞや!”というのを皆さんにお届けします。前回(準優勝)の悔しさを晴らしたいと思います!■さくらまやここで優勝を取り戻して王者復活したいと思います!我々、過去最高の出来です。新生演歌チームをお見せできると確信しております。皆さん期待していて下さい■福澤朗我々は人前で話すことには慣れているのですが人前で歌うという経験値が極めて低いので聞く方見る方の心に“ジャストミート!”するような歌声をお届けできればと思います!ただただひたすら、伝えるということだけに誠心誠意込めてお届けできたらなと思います!■RIOSKE今回もすべて尽くしてやってきました。僕の仲間とだったらすてきなものをお届けできると思うので絶対に3連覇します!【メンバー】■昭和平成令和アイドル合唱団愛来(AMEFURASSHI)、市川優月(AMEFURASSHI)、入山杏奈、大西結花、小川桜花、(Girls2)、小島はな(AMEFURASSHI)、桜井えま(私立恵比寿中学)、鈴木萌花(AMEFURASSHI)、高橋愛、高橋由美子、立花理佐、鶴屋美咲(Girls2)、松井珠理奈、真山りか(私立恵比寿中学)、宮本佳林、籾山ひめり(高嶺のなでしこ)、諸橋沙夏(=LOVE)、矢口真里、柳堀花怜(僕が見たかった青空)、吉川ひより(超ときめき▼宣伝部※▼=白ハート)■最強ボーイズ合唱団もーりー(BUDDiiS)、太田駿静(OCTPATH)、KEISEI(DEEP/DEEP SQUAD)、ケビン(BUDDiiS)、小池竜暉(GENIC)、洸瑛(ONE LOVE ONE HEART)、越岡裕貴(ふぉ〜ゆ〜)、小見山直人(lol)、佐藤友祐(lol)、柴田龍之介、SOL(ENJIN)、TAKA(DEEP/DEEP SQUAD)、辰巳雄大(ふぉ〜ゆ〜)、塚田僚一(A.B.C-Z)、TETTA(ONE N’ ONLY)、福田悠太(ふぉ〜ゆ〜)、松崎祐介(ふぉ〜ゆ〜)、八神遼介(ICEx)、YUICHIRO(DEEP/DEEP SQUAD)、四谷真佑(OCTPATH)■歌ウマ芸人合唱団狩野英孝、井上裕介(NON STYLE)、おばたのお兄さん、エハラマサヒロ、加島ちかえ、きったん、河邑ミク、高木ひとみ○(ぽんぽこ)、こがけん、斉藤アー(マタンゴ)、高田ぽる子、チャンス大城、テツ(テツand トモ)、トモ(テツ and トモ)、二代目ちくわぶ、長谷川俊輔(クマムシ)、ベルサイユ、餅田コシヒカリ、ゆめちゃん、ゆめっち(3時のヒロイン)■ミュージカル合唱団伊礼彼方、一色洋平、内海啓貴、梅田彩佳、河西智美、加藤諒、岸祐二、鈴木蘭々、田川景一、塚本直、中井智彦、長谷川開、東山光明、樋口麻美、福井晶一、藤森蓮華、フランク莉奈、増田有華、MARIA-E、宮澤佐江■演歌合唱団さくらまや、石橋拓也(東京力車)、出光仁美、木村徹二、楠木康平、小山雄大、里野鈴妹、白上一成(東京力車)、田井裕一(東京力車)、竹川美子、戸子台ふみや、中西りえ、西尾夕紀、羽山みずき、二見颯一、舞乃空、松阪ゆうき、水城なつみ、山西アカリ、彩青(りゅうせい)■歌ウマアナウンサー合唱団福澤朗、上田まりえ、大島由香里、上重聡、岸本理沙、佐久間みなみ、笹崎里菜、杉原千尋、武内陶子、西川あやの、原田葵、馬場典子、馬場ももこ、堀尾正明、丸岡いずみ、森香澄、山本賢太、山本里菜、吉田明世、吉田照美■ミリオン再生合唱団RIOSKE(ペルピンズ)、KAZ(ペルピンズ)、かれん(らぶくらふと)、KEN(Rabbit Cat)、砂月凜々香、じんじん(パパラピーズ)、杉本琢弥、ずま(虹色侍)、財部亮治、テディ(WHITEBOX)、灯橙あか(WHITEBOX)、はつみ(Rabbit Cat)、Beverly、ホワイト(WHITEBOX)、MIOCHIN、Miki(Rabbit Cat)、とおるす(Rabbit Cat)、みしゅ(らぶくらふと)、Rio(WHITEBOX)、優輔(Rabbit Cat)