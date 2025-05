不思議な生き物「ニョロニョロ」デザインのグッズがたっぷり登場する『ムーミン』ニョロニョロフェアを開催。

ただ並んでいるだけなのに、なぜか気になる存在「ニョロニョロ」を主役にしたフェアです!

『ムーミン』ニョロニョロフェア

開催店舗:全国のムーミンスポットやショップ

※店舗により販売するグッズは異なります

「ニョロニョロ」が毎年6月に大集会を行うのに合わせて、『ムーミン』ニョロニョロフェアを開催。

『ムーミン』に登場する、電気を帯びた不思議な生き物「ニョロニョロ」は毎年6月、世界中からはなれ島に集まります。

生まれたばかりの「ニョロニョロ」や雷のときの「ニョロニョロ」は、電気エネルギーを体に蓄え、近くに寄ると触らなくてもビリビリする存在です☆

そんな「ニョロニョロ」をモチーフに、思わず目を引くものから日常に取り入れやすいものまで、バリエーション豊かなグッズを展開。

Tシャツやトートバッグ、ポーチにマグカップなど、普段使いできるグッズが「ニョロニョロ」デザインで多数登場します!

ワタナベ「ニョロニョロ Tシャツ」

発売日:発売中

価格:各4,180円(税込)

大胆にあしらわれた「ニョロニョロ」の文字とアートが目を引くTシャツ。

カラーは、ホワイト・ブラック・ネイビー・ブルー・グリーンの計5色が展開されています。

気分に合わせて選んだり、家族やお友だちとお揃いにしたりするのもおすすめです☆

グルマンディーズ「ニョロニョロ フラッシュマルチ充電ケーブル」

発売日:発売中

価格:各3,278円(税込)

複数のコネクタに対応した、「ニョロニョロ」デザインのマルチ充電ケーブル。

給電中はデザイン部分が光り、まるで電気エネルギーで光る「ニョロニョロ」みたいなユニークさ!

ケーブルを束ねられるバンド付きで、持ち運びにも便利です。

東栄商会「ムーミンショップオリジナルモバイル充電器 5000mAh(ニョロニョロフェア)」

発売日:2025年5月23日(金)発売

価格:4,180円(税込)

手のひらサイズのコンパクトなモバイルバッテリーも「ニョロニョロ」デザインで登場。

体に電気エネルギーを蓄える「ニョロニョロ」らしさのあるグッズで、デザインの存在感も抜群です☆

ゾーウィー「ニョロニョロフィナンシェギフトセット 2025」

発売日:発売中

価格:3,780円(税込)

かわいさとおいしさを詰め込んだ、2025年限定のスペシャルギフト。

「ニョロニョロ」デザインのパッケージに入ったしっとりフィナンシェ5本と、使いやすいサイズのミニトートがセットになっています!

ゾーウィー「ニョロニョロ トートバッグ」

発売日:発売中

価格:2,750円(税込)

ネイビーカラーのボディに、「ニョロニョロ」のデザインと、持ち手のピンク&イエローが映えるトートバッグ。

持つだけでコーディネートのアクセントになりそうなグッズです☆

ゾーウィー「ニョロニョロ フラットポーチ」

発売日:発売中

価格:2,090円(税込)

ネイビーベースにイエローで縁取り、「ニョロニョロ」のプリントが映えるポーチ。

ピンクとイエローのファスナー飾りが目を引くポイントです!

ゾーウィー「マグカップ ニョロニョロ」

発売日:発売中

価格:2,145円(税込)

「ニョロニョロ」が立体的に飛び出したデザインがユニークなマグカップ。

まるで「ニョロニョロ」と一緒に、ティータイムを過ごしているよう☆

使うたびに笑顔になれる、楽しいデザインのグッズです。

ゾーウィー「醤油皿 ニョロニョロ」

発売日:発売中

価格:935円(税込)

食卓に置くだけで目を引く、「ニョロニョロ」の形をした醤油皿。

お醤油を注ぐと「ニョロニョロ」の目が浮かび上がってきます!

サンスター文具「ニョロニョロ 木製ツボ押し」

発売日:発売中

価格:1,980円(税込)

「ニョロニョロ」のかたちをした、木のぬくもりが心地よいツボ押しグッズ。

日々のちょっとしたリラックスタイムや、インテリアとしてもおすすめです☆

限定ノベルティステッカー

サイズ:縦8cm×横8cm

配布店舗:

ムーミンショップ(銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店)ムーミンショップ カジュアルエディション(札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店、ミナモア広島店)ムーミンカフェ 軽井沢ムーミンカフェスタンド 越谷レイクタウン店MOOMIN SHOP ONLINEムーミンショップ 楽天市場店

※開始日は店舗により異なります

※プレゼントの条件は各店舗にお問い合わせください

ムーミンショップやムーミンカフェなど対象店舗で対象商品を購入すると、フェア限定のノベルティステッカーをプレゼント。

8センチ角のビッグサイズで、存在感抜群です☆

6月に集まって大集会を開く「ニョロニョロ」をテーマにしたグッズが続々登場。

2025年6月にあわせてグッズを展開する『ムーミン』ニョロニョロフェアの紹介でした☆

